Contro le occupazioni il Comune usa gli allarmi: in 5 mesi recuperati 15 alloggi

"Non possiamo consegnare case occupate". E' questo, più o meno, quello che si sono detti negli uffici dell'assessorato al patrimonio e alla casa dopo qualche mese dall'insediamento della giunta Gualtieri. Anche perché durante la primavera/estate scorsa, gli sgomberi delle occupazioni storiche di viale delle Province e dell'ex clinica Valle Fiorita hanno messo l'amministrazione di fronte alla necessità di trovare alloggi sufficienti e senza "sorprese". Così il Comune ha iniziato a installare sistemi di videosorveglianza.

Il protocollo contro le occupazioni: videosorveglianza e intervento dei vigili

Il protocollo, se così si può chiamare, è questo: ogni volta che un inquilino riconsegna le chiavi agli uffici del Comune, una squadra di operai va sul posto e allarma l'appartamento. Se qualcuno, non sapendolo, decide di forzare la porta e introdursi per occuparlo, scatta immediatamente un avviso e una pattuglia della Polizia locale arriva sul posto. In tal modo, spiegano dal Campidoglio, l'occupante viene colto quasi sempre in flagranza, prima che faccia in tempo a cambiare la serratura.

La verifica dei servizi sociali: nel 10% dei casi sono persone fragili

In ogni caso, quando un nucleo riesce a introdursi in un alloggio popolare vuoto, scatta la verifica tramite i servizi sociali: "Se emergono criticità - spiegano ancora dall'assessorato - ovviamente si fa in modo che la famiglia resti dentro, ma devono avere i requisiti giusti. Si tratta comunque del 10% scarso dei casi. L'obiettivo primario è allarmare le case del Comune e interrompere l'inaccettabile meccanismo dei furbetti che si prendono ciò che non spetta loro".

In 5 mesi allarmate 117 abitazioni e recuperati 15 alloggi: 10 sono alle Torri

Dal 25 luglio al 31 dicembre 2022, secondo i dati del dipartimento politiche abitative, sono state messe sotto videosorveglianza 117 abitazioni, circa 23 al mese. Considerando che l'attuale media di case popolari consegnate a chi è in graduatoria Erp è di 28 al mese, si può dire che il numero di appartamenti messi in sicurezza equivale quasi a quello di appartamenti consegnati agli aventi diritto. Inoltre, nella seconda metà del 2022 sono stati recuperati 15 alloggi. Quindici case che qualcuno voleva occupare e la "task force" dipartimento-vigili ha permesso di liberare. Due terzi degli alloggi salvati da occupanti abusivi si trova nel municipio delle Torri, il VI. Gli altri, cinque in totale, si dividono tra San Basilio (IV municipio), Laurentino (IX municipio), Ostia (X) e il quadrante Quadraro/Centocelle, ovvero il V municipio.

L'assessore: "Il sistema funziona, basta case ai prepotenti"

"Questo sistema è frutto di un lavoro attento e costante - fa sapere a RomaToday Tobia Zevi, assessore alle politiche abitative e al patrimonio - che ci permette di far scorrere con più rapidità la graduatoria e non leva case a chi ne ha diritto. Lo scopo è quello di non far occupare le case popolari ai prepotenti e i numeri degli ultimi mesi dimostrano che la videosorveglianza funziona".