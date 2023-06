Gli inquilini sotto sfratto delle case all'asta si incatenano e chiedono a Zevi di acquistarle

Ci sono 90 famiglie sotto sfratto a Monterotondo, all'interno di case popolari per le quali il Comune di Roma pagava un affitto, poi un'indennità di occupazione. Sotto sfratto perché gli alloggi sono finiti all'asta e in tre casi, il 14 giugno, sono stati già venduti. Per questo la mattina del 26 giugno, insieme ai sindacalisti di Asia Usb, molti di loro si sono presentati nell'atrio dell'assessorato alle politiche abitative e patrimonio di Roma, inquilino Tobia Zevi, per protestare. E alcuni si sono incatenati.

La protesta degli assegnatari sotto sfratto di Monterotondo

Protagonisti della vicenda, già raccontata da RomaToday in un servizio del 17 giugno, sono le famiglie di legittimi assegnatari di alloggi popolari sulla via Salaria. Il comune dove si trovano è quello di Monterotondo, ma l'affitto lo paga quello di Roma. Dal 1976, quando i nuclei vennero mandati via da Roma per permettere la costruzione della Tangenziale Est (in diversi vivevano nei dintorni di viale Somalia) e fino al 2014 di problemi non ce ne sono stati. Gli assegnatari pagavano l'affitto al Comune di Roma, che a sua volta versava fior di quattrini alle società proprietarie dell'immobile, prima la Consap Spa, poi la Pegaso 90: 650.000 euro l'anno per un immobile che, come raccontano gli inquilini "appena arrivati non era neanche finito, abbiamo fatto i mutui per ristrutturare, il portone era di cartone". Nel 2019 la Pegaso 90 ha dichiarato fallimento e il curatore ha messo all'asta tutto per ristorare i soci danneggiati. Ma questo significa che 90 famiglie finiranno in strada ed è per questo che il 26 giugno si sono presentate nella sede dell'assessorato, incatenandosi all'ingresso.

Lo spiraglio è l'acquisizione delle case da parte del Campidoglio

L'occasione è stata quella dell'incontro tra l'assessorato capitolino presieduto da Tobia Zevi, il Comune di Monterotondo e il curatore fallimentare della Pegaso 90. Incontro al quale volevano partecipare anche gli assegnatari, accompagnati dall'avvocato che tutela i loro diritti e dal sindacato di base Asia Usb. "Alla fine hanno fatto salire un gruppo di noi - conferma Michelangelo Giglio di Asia Usb - insieme al legale Fabio Grimaldi. Abbiamo ribadito a Zevi che il Comune, come previsto dalla legge, può partecipare alle aste qualora ci sia necessità di tutelare persone con fragilità. Quello che ci aspettiamo è che si chieda la sospensione per due anni della messa all'incanto degli appartamenti: un tempo sufficiente affinché la giunta scriva una delibera e la approvi, acquisendo gli appartamenti e lasciandoli a chi ci vive". Il prossimo incontro sarà martedì 4 luglio.

Il sindacato: "Bene richiesta sospensiva, ma non basta"

"Durante l’incontro è stata ribadita la posizione del sindacato, cioè quella di escludere lo spestamento delle famiglie - si legge nel comunicato successivo alla fine dell'incontro - quidi di chiedere al dipartimento alla casa di partecipare all'asta attraverso la manifestazione di interesse pubblico da parte del Comune di Roma all’acquisto delle case. Proprio in questa direzione sembra aprirsi uno spiraglio o quantomeno delle possibilità concrete, a dimostrazione che la lotta e la determinazione degli abitanti può fare la differenza, anche quando la situazione sembra compromessa. Rimane comunque troppo poco per cantare vittoria o sentirsi tranquilli. Abbiamo espresso un giudizio positivo se si arriva alla sospensione di due anni delle aste, ma questo non basta".