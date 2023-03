Case dell’INPS, via libera delle commissioni all'acquisto: resta il problema degli alloggi occupati

Sono 199 gli immobili dell’INPS che il Campidoglio vorrebbe rilevare per ridurre le liste d’attesa di quanti sono alla ricerca di un alloggio popolare. I 199 immobili includono cantine e pertinenze di varia natura ad un costo di 15 milioni.

La delibera sugli immobili INPS

Sono invece 120 gli appartamenti che saranno acquisiti. Di questi ce ne sono una decina che risultano abitati e che, nonostante questo, sono inseriti all’interno del numero che l’amministrazione dovrebbe acquisire. Il tema è stato portato all’attenzione della giunta dalla commissione patrimonio che oggi, insieme alla commissione bilancio, ha approvato l’atto che prevede l’acquisto di tutti e 120 gli appartamenti. Perché ciò avvenga è però necessario ottenere i voti dell’Assemblea Capitolina. Voti che la maggioranza sembra pronta a garantire, al netto di alcune criticità rilevate in questi mesi.

Il censimento degli alloggi occupati

“La delibera prevedeva di acquistare case 110 case libere ed altre 10 di cui non si sapeva prima chi vi fosse dentro. Da privati cittadini lo avremmo fatto? No, e quindi neppure l’amministrazione dovrebbe procedere così. Per questo – ha spiegato il presidente della commissione patrimonio Yuri Trombetti – ho richiesto venisse effettuato, su questi dieci alloggi, un censimento da parte della Polizia locale. Ed inoltre ho chiesto di aprire 4 alloggi, liberi e murati, per capire in quale stato fosse”. Cos’è risultato? Che i 4 immobili visitati a campione versavano in condizioni accettabili, necessitando in qualche caso un aggiornamento del sistema elettrico e poco di più, come già appurato in precedenti sedute di commissione.

Gli alloggi abitati da persone fragili

Il censimento ha però confermato delle criticità in relazione a dieci alloggi. “In 3 la polizia locale non ha potuto determinare chi li abitasse. Negli altri sette – ha spiegato sempre Trombetti – abbiamo riscontrato la presenza di famiglie che presentavano delle grandi fragilità”. Questa situazione, già appurata, rimane nonostante la delibera abbia incassato, in giornata, l’approvazione della commissione patrimonio e politiche abitative.

Il problema irrisolto

“Il tema della casa e le politiche dell’abitare tornano al centro delle politiche della nostra l’Amministrazione. Ci impegniamo pertanto a portare questo importante atto in discussione con rapidità anche in Assemblea Capitolina” hanno commentato i presidenti di commissione Yuri Trombetti e Giulia Tempesta. Ed i 10 appartamenti risultati problematici? Seppure è vero che per questi l’amministrazione ha ottenuto uno sconto, poiché non erano liberi, rimane da comprenderne l’effettivo valore, data la natura delle persone fragili che li abitano: 10 alloggi su 120 in tutto, non sono pochi. “Il problema non è stato risolto – ha ammesso Trombetti – Vedremo da qui al consiglio che dovrà votare la delibera se riusciamo a trovare una soluzione”.