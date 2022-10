Casal Selce, via alle opere di urbanizzazione: c'è anche il contenimento del Rio Galeria

Oltre mezzo milione di euro di opere di urbanizzazione primaria sono in arrivo a Casal Selce, in particolare nell'area di via Alessandro Bausani. E' la novità approvata il 28 settembre dal commissario ad acta della Regione Lazio, Giorgio Pineschi della direzione generale dei lavori pubblici. Un iter che affonda le radici a inizi anni Duemila e arriva a compimento dopo due conferenze dei servizi.

Ad occuparsi dei lavori sarà la Casal Selce arl, società che si farà carico di esattamente 594.50340 euro di opere, con gli oneri di urbanizzazione che sono stati approvati in assemblea capitolina a maggio scorso per un totale di oltre 466.000 euro, di cui oltre 420.000 per l'urbanizzazione primaria.

In sostanza, in un'area di oltre 6.000 mc di superficie (individuabile con il comparto F del piano di zonizzazione O n.66 - Casal Selce) acquisita a novembre 2009 con un atto notarile dal comune di Roma, la Casal Selce arl realizzerà una strada di accesso al comparto con relativo drenaggio, i muri di contenimento per le piene del Rio Galeria, un parcheggio a raso, la rete fognaria per le acque bianche e l'impianto di illuminazione pubblica. Tutto a scomputo della concessione edilizia ottenuta nel 2014 per realizzare tre villini bifamiliari e una struttura adibita a casa di riposo per anziani.

Il lungo iter che ha portato all'approvazione del progetto urbanistico è stato rallentato dalla necessitò di ripetere la conferenza dei servizi, chiusa positivamente una prima volta nel marzo 2017 ma riaperta nel 2019. La Casal Selce arl, infatti, una volta ottenuto il primo ok al progetto verificò alcune irregolarità nell'area, con un disallineamento del piano stradale da sanare. La modifica al progetto obbligò a una seconda conferenza, con il progetto definitivo-bis presentato e approvato nel 2020.