Polemiche a Casal Selce: "Gualtieri evita confronto con i cittadini su biodigestore"

Polemiche a Casal Selce contro il sindaco Gualtieri. Il 1 settembre il primo cittadino era atteso nel quartiere per inaugurare un nuovo cantiere stradale ma la visita, a poche ore dall'inizio, è stata annullata. E qualcuno è saltato a conclusioni: "Non ha voluto incontrare gli abitanti che da mesi chiedono spiegazioni sulla scelta di installare un biodigestore a pochi metri dalle case" tuona il presidente della commissione Trasparenza del municipio, consigliere di Fratelli d'Italia, Marco Giovagnorio. Stessi toni dalla Lega.

"Il sindaco di Roma ha in mente di costruire un biodigestore da 100mila tonnellate di rifiuti l'anno, la metà di tutti quelli della città che verranno trattati in questo tipo di impianti, senza venire sul territorio e confrontarsi con i cittadini? Non esiste" dichiara il consigliere della Lega regionale Daniele Giannini. "Gualtieri non scappi dalle proprie responsabilità e venga a guardare negli occhi quelle famiglie, quei bambini e quegli anziani nella cui zona agreste, priva di servizi, priva di fognature, priva di viabilità adeguata, vorrebbe costruire un ecomostro ad altissimo impatto, senza un minimo di confronto con i residenti e, tra l'altro, con il parere contrario trasversale anche delle istituzioni locali tutte. Noi non glielo permetteremo".

Il piano rifiuti di Gualtieri

Una lunga protesta che va avanti da mesi con sit in continui di comitati e residenti quella nel quadrante del XIII municipio contro uno degli impianti che accoglierà la frazione organica prodotta dai romani. I due biodigestori anaerobici (uno a Casal Selce, l'altro a Cesano) fanno parte del piano rifiuti presentato dal sindaco a inizio agosto. Riduzione dell'8% dei rifiuti prodotti e raccolta differenziata al 65% nel 2030; costruzione di trenta centri di raccolta dei materiali e cinque nuovi impianti a controllo pubblico (due di selezione delle frazioni secche da 100 mila tonnellate, due biodigestori anaerobici sempre da 100 mila tonnellate, un termovalorizzatore da 600 mila tonnellate). Questa la ricetta per portare Roma "nella nuova era" in tema di gestione della propria immondizia.

Gualtieri ha poi promesso che chi vive vicino a un impianto avrà dei benefici. Ma le promesse a tanti non bastano. Le mobilitazioni interessano i biodigestori ma anche e soprattutto il termovalorizzatore che con ogni probabilità sorgerà a Santa Palomba. Qui contro la scelta di Gualtieri si sono schierati di recenti una decina di sindaci dei comuni compresi nell'area tra i Castelli e il litorale, pronti alle barricate.