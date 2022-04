Contro il biodigestore Casal Selce non molla. La presidente Pd del municipio convocherà Gualtieri

Mentre il dibattito sui rifiuti in città è tutto concentrato sul termovalorizzatore promesso da Gualtieri per il Giubileo, c'è chi continua imperterrito la sua battaglia sul territorio contro un altro impianto, sempre dedicato al trattamento dell'immondizia, ma di ben altra portata. Contro il biodigestore per la frazione organica, da finanziare con i fondi del pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza), c'è schierato il XIII municipio, con anche la sua presidente Pd Sabrina Giuseppetti, e in particolare la zona di Casal Selce, dove sorgerà - salvo sorprese - uno dei due impianti per l'umido voluti dalla giunta Gualtieri.

La commissione Trasparenza

"Mi farò carico della richiesta di questa aula consiliare di avere un confronto con la giunta (capitolina, ndr) e mi farò carico di organizzare questo confronto" ha dichiarato la minisindaca dem convocata ieri durante una commissione Trasparenza sul tema. Decine i cittadini presenti, pronti alla protesta. Tante le coppie giovani con figli piccoli che hanno scelto Casal Selce per comprare casa a un prezzo accessibile rispetto ad altri quartieri più centrali del municipio, oggi spaventate da un impianto di trattamento rifiuti da 120mila tonnellate annue vicino alle abitazioni. C'è chi già pensa di vendere. E chi lamenta l'assenza di opere di urbanizzazione primaria, dalle fogne a strade degne di questo nome. In primis proprio via di Casal Selce.

"L'opera avrà un impatto drammatico" dichiara il presidente della commissione, il consigliere di Fratelli d'Italia Marco Giovagnorio. "Siamo tutti molto preoccupati dell'inerzia della giunta - ha sottolineato - auspico si apra una fase di confronto per cui il municipio dica con forza che è contrario. Spero ci sia questa inversione visto che riceviamo comunicazioni dal Campidoglio che affermano che si va avanti e quindi non possono lasciar rispondere soltanto i consiglieri di opposizione".

Il no in aula della maggioranza

Ricordiamo che lo scorso febbraio il Consiglio municipale ha votato a maggioranza un ordine del giorno per dire no all'impianto, argomentando con una serie di motivazioni che vanno dall'assenza come dicevamo di opere per il territorio, al rischio idrogeologico certificato per la zona, al vincolo paesistico. Dieci consiglieri di centrosinistra hanno votato con Fratelli d'Italia e Lega un ordine del giorno, a prima firma della consigliera di maggioranza Martina Bordi. Da ricordare che per quella stessa area esiste già un'autorizzazione regionale per un impianto di compostaggio che era nel programma del M5s durante la scorsa consiliatura. Non è però anaerobico e presenta caratteristiche diverse. La Conferenza dei servizi, per il nuovo biodigestore, deve ancora rilasciare il suo ok.

Tornando al voto in aula, a detta delle opposizioni, la presidente Giuseppetti non avrebbe fatto abbastanza per far recepire a Gualtieri la posizione del municipio, che poi riflette quella di buona parte del territorio. Una critica che sembra essere stata accolta dalla presidente, ora pronta a convocare il sindaco in municipio, è la promessa, per un confronto aperto.