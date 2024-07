Casal Bruciato, 200 famiglie sono senz'acqua: "Siamo rimasti all'asciutto senza preavviso"

Non c’è più acqua. Amaro risveglio per di via Sebastiano Satta. Dalle palazzine della popolosa strada, sui gruppi social di Casal Bruciato, sin dalle prime ore della mattinata è un susseguirsi di segnalazioni.

Un disservizio per centinaia di famiglie

“Manca l’acqua al civico14, qualcuno sa se stanno facendo dei lavori?” hanno cominciato col domandare una residente, rapidamente seguita da altri abitanti che, pur vivendo in civici differenti, hanno evidenziato lo stesso problema”. Non tutta la strada è interessata ma il problema, coinvolgendo una mezza dozzina di palazzine da otto piani, riguarda direttamente un migliaio di persone.

Le pompe da riavviare

“Saranno duecento le famiglie coinvolte – ha spiegato Stefania Martelloni, presidente del comitato di quartiere di Casal Bruciato – abbiamo contattato anche Acea. Il disservizio sembra causato dal malfunzionamento di tre pompe. Un problema che era già accaduto in passato ma che era stato risolto con la loro sostituzione. Ora però ci sono tante persone rimaste con i rubinetti a secco da questa mattina”.

In attesa dell'intervento

“Gli operatori di Acea ci hanno spiegato, al telefono, che ci vogliono fino ad 8 ore per effettuare l’intervento. Però sono passate e non abbiamo ancora registrato alcun miglioramento” ha rimarcato la signora, contattata nel primo pomeriggio di sabato 20. “Ci sono persone disperate perché non si vedono autobotti, fa caldo, e soprattutto non è stato dato alcun preavviso” ha aggiunto la referente del comitato locale. L'attesa degli operatori in grado di riattivare le pompe, quando la colonnina di mercurio supera i 35 gradi, risulta facilmente comprensibile.