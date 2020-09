Effetto quarantena, cercasi casa con terrazzo: ecco quanto costa il desiderio di uno spazio esterno

Sarà l'effetto quarantena. Restare chiusi in casa per diversi mesi ha fatto capire alle persone l'importanza di uno spazio esterno come un balcone, un terrazzo o, se si pensa ad una soluzione indipendente o semindipendente, un giardino. Un desiderio che ha costretto quanti hanno deciso di cambiare casa o di acquistarne una in questo periodo a fare i conti con la propria disponibilità economica. Case "non facili da trovare in zone centrali", specifica il Gruppo Studi Tecnocasa, cosa che "potrebbe far lievitare leggermente le quotazioni rispetto a quelle indicate".

Per capire quanto pesa questa ricerca sulle tasche dei residenti nelle principali città italiane l'Ufficio studi del Gruppo Tecnocasa ha preso come punto di osservazione alcune grandi città italiane e ha considerato il costo medio dell’acquisto di un trilocale, di tipologia medio usato, finanziato all’80 per cento con mutuo a 25 anni. Sia con lo spazio esterno sia senza.

A Roma un trilocale di 95 metri quadrati in centro ha un prezzo medio di 703mila euro. Per la stessa tipologia ma con un terrazzo di 15 metri quadrati il valore sale a 740mila euro. Il confronto con abitazioni collocate in zone semicentrali salta dai 361mila euro della prima tipologia ai 380mila euro della seconda. In particolare, prendendo in considerazione un apparamento in un quartiere centrale come quello del Ghetto Ebraico, l’acquisto di un trilocale con terrazzo, con un esborso di 740.000 euro, avrebbe una rata mensile di 2.326 euro. Rispetto all’acquisto di un trilocale privo di terrazzo la rata sarebbe di 116 euro in più. In una zona semicentrale per acquistare un trilocale con spazio esterno occorrerebbe invece una rata di 1.195 euro. Una villa singola di 185 metri quadrati in un quartiere periferico, come per esempio Bufalotta, vale circa 703mila euro, quanto un trilocale in centro.

Tra le città prese in considerazione Roma è quella che in Centro presenta i valori immobiliari più alti. Mentre un trilocale in una zona centrale a Roma costa 703mila euro per acquistare la stessa tipologia abitativa a Milano ne servono 522.500 euro. La classifica si inverte per il semicentro: 427mila senza terrazzo a Milano (361mila a Roma); 450mila euro con spazio esterno a Milano (380mila a Roma). Netto il distacco con Napoli e Torino dove un appartamento in centro senza balcone costa 285mila euro, 15mila euro in meno di un appartamento con spazio esterno.

L'Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa precisa che "si tratta di casi specifici che, cambiati, possono portare a risultati diversi, senza però impedire di trarre delle conclusioni valide a livello generale".