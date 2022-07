Apre Casa Nino, una comunità alloggio gli anziani fragili a rischio solitudine

Nei giorni in cui stiamo raccontando come a Roma ci siano anziani che vengono trattati come pacchi Amazon, l'amministrazione capitolina annuncia l'apertura di Casa Nino.

Si tratta di una comunità alloggio per ospitare anziani fragili a rischio solitudine, in una villetta ristrutturata sottratta alla criminalità organizzata in via Kenia, all'Eur. Gli ospiti avranno assistenza h24 e parteciperanno alla vita della casa occupandosi delle pulizie e della preparazione dei pasti. "Anche per una buona convivenza e socialità", spiega l’assessora alle politiche sociali e alla salute Barbara Funari, "è fondamentale che la persona anziana si senta comunque coinvolta, un soggetto attivo e una risorsa per la collettività. Per loro sono in programma anche giornate da passare nella piscina comunale del quartiere”.

La struttura si articola su due livelli ed ha un ampio terrazzo e giardino, due stanze doppie, quattro singole, salone di ampia metratura con camino, cucina abitabile, cinque bagni, un’area lavanderia e un garage interno. Può ospitare fino ad 11 anziani ed è stata arredata con fondi PON Metro.