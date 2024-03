Casa di Ornella, il municipio mette a bando il centro d’accoglienza per le persone transessuali

Mantenere aperta la “casa di Ornella”, garantendo il servizio per cui è nata per i prossimi 36 mesi. È questo l’obiettivo che il municipio VII si è prefissato, lanciando un avviso pubblico destinato a sondare, tra gli operatori, chi sia interessato ad ottenere la concessione della struttura fino al 2027.

Un progetto pensato nel 2020 e partito nel 2022

La “Casa di Ornella” è uno spazio recuperato alla criminalità organizzata che, dopo la confisca, si è trasformato in “una casa di semiautonomia per persone transgender, non binarie e intersessuali”. Una volontà che era stata espressa dalla precedente amministrazione municipale, a guida Monica Lozzi, nel 2020 e poi sposata dall’attuale giunta Laddaga che, nel novembre del 2022, ha inaugurato la struttura.

“Aprire "Casa di Ornella" è stato molto complicato, per delle problematiche strutturali dell'immobile, ma da quando è operativa ha svolto sul nostro territorio un servizio fondamentale, che intendiamo proseguire con un nuovo stanziamento di fondi specifico – ha spiegato il presidente di municipio Francesco Laddaga. Il minisindaco di è poi dichiarato “orgoglioso” del fatto che nel territorio “sia attiva una casa rivolta espressamente alle persone transgender, non binarie e intersessuali discriminate per la propria identità sessuale, che si inserisce nel piano delle nostre iniziative e programmi sulle tematiche di genere e delle pari opportunità”.

Servizi e persone destinatarie della casa di Ornella

Per riassegnare la struttura, un bene di 138 metri quadrati confiscato alla criminalità, il municipio ha deciso di “sondare” il terreno con una manifestazione d’interessi. L’operatore che verrà successivamente selezionati, avrà a diposizione 177mila euro circa, per garantire un sostegno abitativo temporaneo , in futura di una indipendenza abitativa, in un contesto dove le persone ospitate potranno sperimentarsi nella gestione della vita quotidiana, “compartecipando, in base alle proprie possibilità – si legge nell’avviso pubblico – alle spese del vitto e delle utenze”.

Ne beneficeranno persone transgender, non binarie e intersessuali in condizione di fragilità economica e sociale, in difficoltà per problemi di accesso nel mercato del lavoro o anche per l’emarginazione vissuta dal contesto famigliare e sociale. Le ospiti, fino ad un massimo di 3 persone, saranno coinvolte anche nelle attività di “cura e pulizia degli spazi propri e comuni” sempre al fine di garantire una forma di “ospitalità temporanea di secondo livello”. La durata della gestione, da parte dell’operatore interessato, sarà di 36 mesi a partire dal primo aprile. Le realtà intenzionate a gestire la struttura dovranno essere dotate di un'equipe completa ed a disposizione delle persone ospitate, che sia composta di 3 educatori professionali, uno psicologo ed un consulente legale.

Chi era Ornella

La casa di semiautonomia è dedicata a Maria Ornella Serpa, una donna trans ed attivista femminista che si era battuta per i diritti delle persone LGBTI+ in generale e delle persone trans in particolare e che era scomparsa nel 2008, ad appena 42 anni, dopo aver lasciato la sua città d’origine “e l’ostracismo della sua famiglia che non l’aveva mai accettata” aveva raccontato a Romatoday l’allora assessora municipale Cristina Leo, nell’annunciare la messa a bando del servizio previsto per quell’immobile. Ornella, a Roma, è deceduta dopo un percorso che l’ha vista impegnata in difesa dei diritti sociali delle persone ma, per sua sfortuna, nei momenti di difficoltà economiche che pure ha vissuto, non ha trovato il sostegno delle strutture sociali preposte.