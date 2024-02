"Troppo simile al carcere". La casa famiglia per detenute cambia gestione e passa ad Asilo Savoia

"Casa di Leda" in via Kenia all'Eur cambierà gestione. Il centro, che ospita donne in regime di detenzione accompagnate dai figli fino ai 10 anni d'età, passerà completamente in mano all'Asilo Savoia. Una decisione ufficializzata a Roma Capitale, proprietaria dell'immobile, il 15 febbraio. Ma che preoccupa una parte della politica: Sinistra Civica Ecologista ha presentato una mozione nella quale chiede chiarezza rispetto alla continuità del servizio, attivo da otto anni.

Casa Leda cambia gestione

Nel 2021 due avvisi pubblici indetti da Asilo Savoia (gestore dell'edificio, confiscato alla criminalità organizzata) hanno aperto la gestione del servizio a organismi del terzo settore. Si è presentata una ATS, un ambito territoriale sociale composto da Cecilia Società Cooperativa Sociale Onlus (capofila), Cooperativa Pronto Intervento Disagio Onlus e l'associazione Ain Karim. Tra l'altro in continuità con quanto successo sin dal 2017, hanno di apertura di un servizio quasi unico nella città di Roma, dedicato a donne detenute con figli minori fino a 10 anni. Asilo Savoia, fino ad oggi, ha mantenuto il ruolo di "soggetto attuatore", con lo scopo di "sostenere il progetto valorizzandone e promuovendone le finalità e gli obiettivi di autonomia e salvaguardia dei diritti dei nuclei accolti". Ma dal 1° aprile si cambia.

Proroga fino al 31 marzo

"Il servizio va in proroga fino al 31 marzo - spiega il direttore generale Antonio Vannisanti - , dopodiché, visto che c’è un protocollo d'intesa tra Regione, Comune e Asilo Savoia risalente al 2019, supportato da risorse ministeriali erogate dalla Regione agni anno, si prevede che la gestione possa essere direttamente nostra. E così sarà. Lo abbiamo comunicato già alle cooperative e stiamo vagliando l'interesse degli operatori di continuare a collaborare con noi. Andremo avanti anche con la sinergia che già c'è con la cooperativa "Roma Insieme". Non c’è nessuna interruzione, ma ci sarà una modalità amministrativa differente".

"La gestione ricalca la struttura carceraria"

I motivi di questo cambio di rotta sono contenuti nella comunicazione inviata da Vannisanti a tutti i dipartimenti capitolini coinvolti nella gestione dei servizi sociali: "Ci siamo resi conto sin da subito che la gestione del servizio risentiva di varie problematiche - si legge nel documento del 15 febbraio - dovute all'assenza di una continuità e stabilità di apporti e contributi interistituzionali per la gestione del servizio, nonché a carenze strutturali riconducibili a difficoltà e disservizi di ordine economico e gestionale. L’impressione, poi verificata nel tempo, era che Casa di Leda fosse isolata e avulsa dal contesto istituzionale e che la gestione ricalcasse, per molti aspetti, la struttura carceraria, non ottemperando quindi al mandato di forte impulso deistituzionalizzante inserito nella legge 62 del 2011".

La mozione di AVS a tutela del servizio

In Campidoglio la notizia della scadenza del bando (il 1° marzo, con proroga al 31) agita una parte della maggioranza. I tre consiglieri di Alleanza Verdi Sinistra Michela Cicculli, Alessandro Luparelli e Ferdinando Bonessio hanno depositato una mozione: "Casa di Leda è un presidio fondamentale e irrinunciabile - fanno sapere - per le politiche sociali di Roma Capitale dedicate alle donne più fragili. Una casa protetta che da anni è presa in carico da una coralità di enti che insieme forniscono servizi integrati riservati alle madri e ai minori. Un esperimento innovativo. Questa esperienza è ora messa a repentaglio a causa della scadenza del contratto dell'attuale gestione: ci auguriamo che tutti i soggetti coinvolti sappiamo garantire il servizio". Anche in Regione si muove qualcosa. Il consigliere di AVS, Claudio Marotta, presenterà un'interrogazione al presidente Rocca: "Sono molteplici le perplessità relative alla capacità della Regione di gestire una struttura così di frontiera. Per questo, presenteremo un`interrogazione in Consiglio regionale: chiediamo di fare chiarezza sul futuro di questa esperienza fondamentale per il tessuto sociale in cui si inserisce".