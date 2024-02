Casa di Leda, fuori le cooperative. La Regione affida il servizio per tre anni: "Lo vogliamo migliorare"

Nonostante il tentativo di una mediazione in corso all'interno del Campidoglio, nonostante l'interessamento del consigliere regionale di AVS Claudio Marotta, gli indirizzi della Regione Lazio su "Casa di Leda" non cambieranno. Lo aveva già annunciato a RomaToday il dg di Asilo Savoia, Antonio Vannisanti e lo conferma l'assessore Massimiliano Maselli: il servizio dedicato a donne denute con figli minori, passerà di mano. E lo farà almeno per i prossimi tre anni.

La casa per madri detenute cambia gestione per 3 anni

La decisione è stata presa ormai da oltre due settimane, messa nero su bianco in una lettera firmata dal direttore generale dell'ex IPAB "Asilo Savoia", Antonio Vannisanti, indirizzata a tutte le direzioni capitoline che si occupano di servizi sociali. "Casa di Leda", il servizio per donne detenute con figli minori (da 0 a 10 anni), ospitato in un bene confiscato alla criminalità organizzata in via Kenia all'Eur, viene preso direttamente in mano dall'azienda di servizi alla persona, che per conto di Roma Capitale già gestisce l'immobile. Lo farà intanto per i prossimi tre anni, quindi dal 1° aprile 2024 fino alla primavera del 2027, poi si vedrà.

L'assessore Maselli conferma l'addio alle cooperative

"L’obiettivo prioritario del progetto è la tutela degli interessi e dei diritti dei minori - ha dichiarato Maselli, rispondendo in aula a un'interrogazione di Marotta (AVS) -. La struttura agevola il ripristino della rete di rapporti familiari in funzione dell’equilibrato sviluppo del minore, favorendo percorsi di semi autonomia a donne con bambini dai 0 ai 10 anni, nei cui confronti l’autorità giudiziaria abbia disposto gli arresti domiciliari e risultino sprovviste di riferimento materiali e abitativi. Evitando così l’ingresso in strutture penitenziarie e garantendo il potenziamento delle funzioni genitoriali e la progressiva acquisizione di strumenti indirizzati verso l’autonomia". Dal 2021 di tutto questo se ne stava occupando una ATS, un ambito territoriale sociale composto da Cecilia Società Cooperativa Sociale Onlus (capofila), Cooperativa Pronto Intervento Disagio Onlus e l'associazione Ain Karim. La loro esperienza non sembra aver riscontrato i favori di "Asilo Savoia" e della Regione, che hanno valutato alcune criticità nel servizio. Il loro lavoro finirà tra un mese, poi passeranno la mano.

"L'obiettivo è una maggiore qualità del servizio"

"Il legame tra Regione Lazio e Asilo Savoia è stato rinnovato e rafforzato con un contratto di servizio triennale - conferma l'assessore in aula -, al fine di pianificare le attività a lungo termine e di supportare la crescita strutturale del servizio. Il sostegno finanziario è assicurato con risorse nazionali e, nel recente passato, anche con risorse regionali, oltre alla disponibilità dell’immobile, sede del servizio garantita da Roma Capitale. Questo consente la continuità del progetto che ha già accolto e supportato oltre 30 donne e altrettanti bambini anche stranieri. La scelta dell’Asilo Savoia di proseguire le attività attraverso una gestione diretta del servizio rientra non solo nelle prerogative istituzionali a statutarie dell’Asp, ma è anche orientata a un obiettivo di maggiore qualità del servizio. Inoltre, la legge regionale n.2 del 2019 stabilisce che i servizi strutturali devono essere internalizzati. Il futuro della 'Casa di Leda' è pertanto promettente con prospettive di stabilità e crescita», ha concluso l’assessore Massimiliano Maselli.