L’appartamento confiscato alla criminalità diventa la casa di Giordano: taglio del nastro con il sindaco

Taglio del nastro alla “Casa di Giordano”. In via Oderisi da Gubbio, alla presenza del sindaco Gualtieri e dell’assessore al patrimonio Tobia Zevi, è stato inaugurato l’appartamento destinato ad ospitare famigliari che abbiano bambini ricoverati negli ospedali pediatrici.

Terminata la ristrutturazione

Lo spazio, dedicato al bambino scomparso durante il terremoto di Amatrice quando aveva soltanto 4 anni, è stato ristrutturato in modo da poter, da oggi, accogliere le famiglie che ne hanno necessità. Al suo interno, grazie all’associazione dedicata a Giordano, verranno attivati laboratori per bambini, servizi di trasporto da e per l’ospedale, progetti di cura della persona.

L'inaugurazione nel giorno del compleanno di Giordano

“Il sogno di papà Massimo e mamma Manuela si è avverato nel giorno in cui Giordano è nato” ha spiegato il minisindaco Gianluca Lanzi, presente ad una cerimonia di inaugurazione a cui hanno preso parte tantissimi cittadini. Insieme al comico Antonio Guliano, ai volontari dell’Associazione di promozione sociale “Insieme a Giordano” è stata celebrata la nuova veste dell’appartamento confiscato.

Un bene confiscato a servizi del sociale

“È il primo bene confiscato alla criminalità organizzata nella storia del nostro municipio – ha spiegato Lanzi – e siamo davvero contenti che possa essere riutilizzato per scopi sociali. Qui saranno ospitate infatti, gratuitamente, le famiglie che sono venute a Roma per stare vicini ai figli costretti a ricevere le cure mediche. Non è solo il sogno dei genitori di Giordano che si realizza -ha aggiunto il minisindaco – questo progetto è diventato, nel tempo, il sogno di tutti noi”.