Casa, la Regione mette sul tavolo altri 6 milioni per il bonus affitti

Solo a Roma ci sono 30.000 persone che non riescono a garantire il pagamento dell'affitto. Per questo, dopo lo sblocco dei fondi da parte di Roma Capitale che sta iniziando a riconoscere il bonus per i richiedenti del 2020, la Regione Lazio ha deciso di aumentare il proprio supporto.

Dopo lo stanziamento di 22 milioni di euro approvato a novembre, infatti, dalla Pisana fanno sapere che ne sono stati sbloccati altri 6 da distribuire a tutti i comuni del territorio. "Un ulteriore contributo per aiutare le tante famiglie che si trovano in difficoltà con il pagamento dell’affitto - il commento del presidente Nicola Zingaretti -. In questo momento di crisi economica dobbiamo essere vicini ai cittadini e questi nuovi fondi rappresentano una risorsa concreta. Considerato l’elevato numero delle domande arrivate finora ai Comuni, non solo a quello di Roma, abbiamo deciso di aumentare il finanziamento perché nessuno sia lasciato solo”.

Per il precedente stanziamento - per cui solo Roma aveva beneficiato di 12,3 milioni di euro - la Regione ha stabilito i criteri per l'accesso al contributo, che dovrebbero essere gli stessi: Isee non superiore ai 35.000 euro e una perdita di reddito pari al 25% rispetto all'anno precedente, oppure un Isee fino a 14.000 euro e una spesa di affitto superiore al 24% del reddito totale. Nessun componente del nucleo richiedente deve essere proprietario di un immobile nel comune di residenza, nè assegnatario di un alloggio popolare e non deve percepire il reddito di cittadinanza.

“Resta fondamentale, però, l’impegno di tutti gli enti locali interessati - aggiunge l'assessore alle politiche abitative del Lazio, Massimiliano Valeriani - nella repentina pubblicazione dei bandi e nella stesura delle graduatorie per evitare il rischio che ancora una volta questi fondi non vengano utilizzati”.