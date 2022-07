Che fine ha fatto il piano regolatore degli impianti pubblicitari

Doveva rivoluzionare il settore mettendo fine al fenomeno "cartellopoli", se solo fosse stato attuato. Centinaia di cartelloni pubblicitari sparsi per le strade della Capitale restano ancora privi di un impianto normativo di riferimento (con concessioni scadute), perché il piano regolatore (prip) approvato dal Consiglio comunale nel 2014, tra ricorsi al Tar e beghe burocratiche, non è mai entrato in vigore. Otto anni dopo siamo ancora in attesa dei bandi di gara.

"Stiamo lavorando per rendere finalmente concreta l'attuazione del piano" spiega a RomaToday il presidente della commissione commercio Andrea Alemanni. Mettere a bando gli spazi pubblicitari dei 15 piani di localizzazione redatti dalla scorsa giunta è l'obiettivo. Per farlo però, tocca fissare delle nuove tariffe, come richiesto dal Tribunale amministrativo in una recente sentenza. Ma facciamo un passo indietro e rivediamo i principali passaggi della vicenda.

La storia del Prip

"Finalmente da oggi possiamo chiudere una vergognosa parentesi per la Capitale d’Italia" esulta l'allora sindaco Marino, riferendosi alla nuova riforma che restituirà da una parte "decoro urbano" alla città, dall'altra "un'adeguata rendita economica" alle casse del Campidoglio e "maggiori servizi" ai cittadini. Un piano regolatore per gli impianti pubblicitari che prevede di mettere ordine nel mare magnum di "cartellopoli", come era stata ribattezzata da blogger e comitati la giungla di impianti pubblicitari piazzati ovunque senza regole, in barba alla sicurezza stradale e al decoro cittadino.

Ecco gli obiettivi fissati nell'atto: meno cartelloni, con una riduzione del 38% della superficie totale occupata dalle affissioni (dai 232mila a 138mila mq di esposizione pubblicitaria massima), e più piccoli, fino a misure 3x2. Poi la suddivisione del territorio in due zone. La A, fatta di aree incompatibili con l'installazione di impianti, la B, con aree in cui l'installazione è ammessa secondo specifiche disposizioni. Altra novità importante, una parte della superficie pubblicitaria, viene aggiudicata tramite bando di gara a una ditta o più ditte che in cambio dell'esclusiva dell'utilizzo di quegli impianti per 10 anni, offre servizi di bike sharing gratuiti alla città. Un modello che viene regolarmente applicato in molte città d'Europa.

Approvato il piano, si passa alla fase due: la redazione di 15 piani di localizzazione, uno per municipio, con fissate le posizioni consentite per i cartelloni. La giunta Marino però cade prima che l'iter arrivi a conclusione. Sotto il commissario Tronca parte il processo di partecipazione popolare per la redazione dei piani, poi approvati dalla giunta Raggi a novembre 2017. Per la chiusura del percorso basterebbe predisporre gli atti necessari per indire i bandi di gara. Ma nulla viene fatto fino a dicembre 2019, quando arriva la nuova legge di bilancio che a livello nazionale fissa l'istituzione di un canone unico patrimoniale di concessione (fino ad allora si versavano più tributi separatamente), a sua volta recepito con una delibera del 15 dicembre 2020 dall'Assemblea capitolina, e ancora con un atto del mese di marzo 2021 che stabilisce il nuovo prezzario.

A bloccare il tutto però una sentenza al Tar di una ditta che si occupa di affissioni sui ponteggi in occasione di opere di restauro. Viene contestata l'applicazione del canone unico, a detta del ricorrente quantificato in modo errato, con aggiunta anche della Cosap. Il tribunale accoglie il ricorso riconoscendo dei "vizi di illegittimità" e imponendo al Comune di rivedere il canone alla luce di quanto rilevato.

La conseguenza? L'iter si ferma, i tecnici dei dipartimenti competenti non sanno più come muoversi, non avendo a disposizione delle tariffe che reggano alla prova del Tar, le ditte continuano a operare con concessioni prorogate ma scadute il 31 dicembre 2014, il Campidoglio a perdere entrate non avendo normato la tariffazione. E i cittadini a non avere i servizi sharing che il piano regolatore del 2014 aveva previsto. Da qui l'urgenza, oggi, di riprendere in mano il dossier.

La proposta della lista Calenda

Sul punto una proposta di delibera dei consiglieri della lista Calenda suggeriva, essendo il ricorso privo di richiesta di sospensiva e destinato a finire al Consiglio di Stato, di procedere comunque con i bandi di gara entro il 30 novembre 2022, applicando le tariffe fissate nel 2019 e poi recepite dall'aula con la legge di bilancio di gennaio 2022, "fermo restando l'eventuale obbligo di rivederne a pié d'opera l'importo prescritto da sentenza passata in giudicato". Una strada che però è stata bocciata dai tecnici capitolini.

"Siamo disposti a modificare la proposta con i rilievi posti dal dipartimento Attività produttive - spiega a RomaToday il consigliere Francesco Carpano - con l'obiettivo di arrivare a un tariffario che regga eventuali ricorsi, e per arrivare finalmente a una riforma dei cartelloni e a un'introduzione del servizio di bike sharing come esiste a Milano e a Parigi. Le forme alternative di mobilità condivisa oggi a Roma sono costosissime e non in grado di gestire il primo e l'ultimo miglio".