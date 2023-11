Tassa di soggiorno, oltre 4mila cartelle "pazze" allarmano alberghi e B&B

Sarebbero oltre 4mila le cartelle "pazze" inviate dall'Agenzia delle Entrate all'85% delle strutture alberghiere ed extra alberghiere di Roma. Le notifiche di accertamento sono arrivate tra il 31 ottobre e il 1° novembre e si aggirerebbero su una cifra tra i 30 e i 40 milioni di euro. Dal M5S arriva un'interrogazione nella quale si chiede al Sindaco di risolvere, perché le cartelle sarebbero frutto di errori nel conteggio delle presenze turistiche. Il Comune corre ai ripari: "Al vaglio incongruenze, chi ha agito correttamente potrà dimostrarlo".

Il Comune contro gli abusivi del turismo

Roma Capitale ha dichiarato guerra agli abusivi della ricettività turistica. A settembre, come raccontato da Gabriele D'Angelo in un approfondimento di Dossier, l'amministrazione ha portato a termine da gennaio ad agosto 2023 oltre 4mila controlli, che hanno portato a scoprire 197 strutture illegali e in totale 12mila abusivi. L'assessore al turismo, Alessandro Onorato, aveva lanciato l'allarme: "Come facciamo a controllarli tutti se abbiamo solo 6mila vigili?".

Cartelle "pazze" arrivate agli operatori

In questa guerra, però, rischia di farsi male anche chi sta operando nella legalità, pagando tutte le tasse obbligatorie previste dallo svolgimento dell'attività. Come per esempio la tassa di soggiorno, per la quale è stato approvato un aumento che varia in base alla tipologia di struttura. A seguito di una serie di controlli incrociati, tra fine ottobre e inizio novembre quasi tutte le imprese alberghiere e non di Roma hanno ricevuto un accertamento fiscale, ma sembra ci siano degli errori.

Circa 4mila accertamenti inviati

Gli anni di riferimento sono quelli del 2021 e 2022. In totale, le circa 4mila lettere dell'Agenzia delle Entrate - cifra comunicata dai Cinquestelle, frutto di una ricognizione con le associazioni di categoria - conterrebbero dai 30 ai 40 milioni di euro di imposte non pagate. Come riferito da Johnny Malerba dell'associazione B&B del Lazio "arrivano dalle 10 alle 15 telefonate al giorno di operatori allarmati. In certi casi le multe sono di 12mila euro". A monte degli accertamenti, le rilevazioni dei dati relativi alle presenze turistiche nelle strutture. I dati vengono trasmessi dai gestori di alberghi, guest house, B&B e case vacanza alla Questura. Per calcolare la regolarità delle tasse pagate dagli operatori, si incrocia quanto comunicato da questi ultimi con la comunicazione presente sul portale Siatel dell'Agenzia delle Entrate e infine trasmessi su Gecos, piattaforma comunale per la gestione del contributo di soggiorno. Ma per l'Associazione laziale B&B, come riportato anche in una recente interrogazione del M5S capitolino, ci sarebbero delle incongruenze.

Possibili incongruenze nei calcoli del Comune

"I dati trasmessi dagli operatori sulla piattaforma Gecos - si legge nell'atto - riportano i dati di coloro che sono tenuti a versare l’imposta, scomputando alla base gli esenti previsti dal regolamento di Roma Capitale. I numeri della Questura, viceversa, non terrebbero conto di una serie di dati, quali, appunto: gli ospiti che godono di esenzione dal contributo (come i minori di anni 10), ma di cui i gestori devono comunque comunicare la presenza alla Questura; ospiti con pernotto superiore ai 10 giorni o ospiti che in corso di soggiorno riducono il numero di giorni di permanenza, con impossibilità per il gestore di modificare la relativa denuncia". Per questo motivo, sostengono gli addetti ai lavori, le cartelle sarebbero da considerare "pazze", perché gonfiate da errori di calcolo a monte.

L'attacco dei Cinquestelle

"L'amministrazione Gualtieri sia trasparente verso le strutture alberghiere ed extra alberghiere - aggiungono in una nota il capogruppo alla Camera dei Cinquestelle Francesco Silvestri e i capitolini Linda Meleo e Daniele Diaco -. È infatti essenziale che il Comune di Roma rimedi prontamente agli errori che sembra siano emersi nella verifica delle presenze turistiche. Delle strutture avrebbero ricevuto accertamenti esecutivi sbagliati". I grillini, inoltre, chiedono a Gualtieri se voglia far leva sull'ulteriore rincaro che il Governo sarebbe intenzionato ad applicare, riservato alle città di Roma e Venezia: 2 euro in più oltre a quanto già stabilito, nel caso specifico, da Roma Capitale: "Auspichiamo una risposta rapida - concludono - a quella che è una doverosa esigenza di trasparenza verso un settore fondamentale per l'economia della Capitale".

Il Campidoglio corre ai ripari

In seguito all'interrogazione in Comune (replicata alla Camera da Silvestri), come riporta AdnKronos il Comune starebbe correndo ai ripari, andando incontro ai regolari: "Al vaglio possibili incongruenze, chi ha agito correttamente potrà dimostrarlo - spiegano fonti del Campidoglio - . Sono in corso interlocuzioni tra Comune di Roma e i rappresentanti delle categorie, dai B&B ai grandi alberghi, per 'trovare una soluzione' sul caso delle cartelle riguardanti le multe per la tassa di soggiorno non pagata e 'avviare le procedure per rettificare eventuali dati sbagliati''. Palazzo Senatorio, però, ha tenuto a sottolineare che "i controlli sul regolare versamento della tassa di soggiorno che sono oggi all'origine della controversia, finora non erano mai stati fatti".