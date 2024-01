La lotteria della carta di Ama: ecco quando e come verranno estratti i vincitori

Si è conclusa la campagna "Alla carta regalo ci pensiamo noi", iniziativa promossa da Ama e Comieco in collaborazione con Roma Capitale. Sono state circa 3.000 le famiglie romane che hanno aderito a questa sorta di "lotteria" per la sostenibilità ambientale, recandosi presso uno dei 50 punti messi a disposizione su tutto il territorio comunale. I partecipanti all’iniziativa, che hanno portato almeno cinque imballaggi in carta e cartone durante le scorse festività natalizie, hanno ricevuto un biglietto numerato. Giovedì 25 gennaio alle ore 11:30, in diretta web sui canali Ama e Comieco, verranno estratti i 100 vincitori che riceveranno buoni spesa dal valore di 100 euro l'uno. Sia il regolamento sia l'elenco dei vincitori saranno consultabili sui siti www.amaroma.it e www.comieco.org.

La tipologia di imballaggio più frequente è stata quella derivante dall’e-commerce o prodotti alimentari, mentre i picchi di affluenza nelle diverse giornate si sono registrati nel quadrante sud della capitale. "Grazie di cuore ai romani che hanno partecipato all’iniziativa separando correttamente la carta regalo dei doni natalizi e portandola in uno dei punti di raccolta messi a disposizione per l'occasione - dichiara il presidente di Ama Daniele Pace - con questa campagna abbiamo voluto coinvolgere i cittadini veicolando, insieme a Comieco e Roma Capitale, le corrette informazioni sulle modalità per avviare a riciclo gli imballaggi in carta e cartone. A Roma, nelle sole due settimane del periodo natalizio, sono state raccolte in maniera differenziata circa 10mila tonnellate di imballaggi in carta e cartone".

"Durante l'iniziativa sono stati conferiti nei punti straordinari di raccolta oltre 20mila imballaggi in carta e cartone, in media circa 7 a famiglia - spiega Carlo Montalbetti, direttore generale Comieco. Un segnale importante che rappresenta un contributo concreto per aumentare la raccolta differenziata dei materiali cellulosici: stimiamo infatti che Roma abbia un potenziale di crescita di almeno 20mila tonnellate (+ 25% della raccolta annuale) raggiungibile nell’arco dei prossimi 24 mesi".

A supporto della campagna è stato inoltre realizzato un video esplicativo che ha illustrato le modalità di partecipazione alla lotteria e che è stato proiettato nelle principali sale cinematografiche della città, sulle tv locali e sui monitor presenti presso le banchine delle fermate della metro e all’interno dei vagoni. L’iniziativa è stata inoltre supportata attraverso i canali istituzionali di Roma Capitale.

"Ora è forse il caso che Ama riprenda i suoi giri di raccolta della carta" commentano l'ex sindaca di Roma e consigliera capitolina del M5S Virginia Raggi insieme al vicepresidente della commissione capitolina Ambiente Daniele Diaco (M5S). "Dal momento che la Tari la pagano tutti i cittadini romani, e non soltanto 3.000 nuclei familiari, non esiste al mondo che le sorti della differenziata di carta e cartone dipendano da un biglietto fortunato. Basta con iniziative spot stile lotteria di Capodanno, i romani sono stufi e si aspettano una programmazione e progettazione degli interventi di decoro, pulizia e spazzatura degna di una Capitale che possa dirsi europea".