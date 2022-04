Carta d'identità a Roma, storia di un diritto negato

I più fortunati, a oggi, ci mettono circa tre mesi. In parecchi municipi invece, mentre scriviamo, risulta impossibile prenotare un appuntamento. Al netto degli open day, alternativa trovata dal sindaco Gualtieri per ridurre un minimo i tempi e soprattutto smaltire i ritardi accumulati, avere una nuova carta d'identità per i romani risulta davvero un'impresa. In nessun territorio è possibile accaparrarsela in meno di tre mesi e mezzo, quattro. A dirlo è il portale "prenotazioni Cie" del ministero dell'Interno. Guardiamo i dati.

Quanto ci vuole per avere la cie

Per rinnovare il documento chi abita in VIII municipio, quadrante Garbatella-San Paolo-Ostiense, dovrà aspettare il 23 agosto. Quasi cinque mesi se ci aggiungiamo i circa 10 giorni di attesa per avere materialmente la carta tra le mani. Primo appuntamento disponibile sempre in piena estate, il 4 agosto, anche per i cittadini del III che si rechino nella sede di via Fracchia.

Piazza Sempione invece, sede principale dell'anagrafe del III municipio Montesacro, "non offre al momento disponibilità. Si prega di riprovare in un secondo momento". Idem in I municipio, sia nella sede di Prati che nella centrale di via Petroselli, o in II, nella sede di via Dire Daua, o in via Ignazio Silone, in IX. Sono diversi i parlamentini che alla voce "prima disponibilità" riportano la dicitura "si prega di riprovare". Male male in VII municipio Tuscolano, qui negli sportelli di piazza Cinecittà si va direttamente al 3 ottobre, al 7 ottobre in quella di via Tommaso Fortifiocca. Un po' meglio in via Portuense, municipio XI, dove il primo appuntamento disponibile è il 22 luglio. O in VI, nella sede di via Duilio Cambellotti, giovedì 28. Nulla prima del 2 agosto in via Fabiola, XII municipio, o del 3 agosto in via Aurelia, XIII municipio.

Le ragioni dell'attesa

Personale in numero insufficiente a coprire tutte le richieste, postazioni chiuse, e problemi sul portale del ministero. Un mix di cause porta ad attendere mesi per rinnovare il proprio documento, o per riaverlo dopo un furto o smarrimento. È dal 2018, lo ricordiamo, che il vecchio sistema "Tu Passi", piattaforma web per le prenotazioni solo comunale, è stato sostituito con il portale governativo, uguale per tutti i comuni d'Italia. Già allora i tempi per i romani erano lunghi, si pensò cambiando modello di andare a migliorare. Ma il risultato non è stato quello sperato. Anche perché nel frattempo gli uffici preposti a lavorare le domande non sono stati potenziati a dovere. E il sistema ministeriale, come se non bastasse, va spesso in tilt.

"Si impalla e risulta che la sede non ha disponibilità per gli appuntamenti, ma non è così" spiega Francesca Del Bello, presidente del II municipio, fra i territori che a oggi, sulla carta, non rilascia appuntamenti. A darle ragione il fatto che la stessa dicitura la si trova anche inserendo i dati per prenotare nel comune di Milano, di Firenze, di Bari, di Bologna. "La sede non ha disponibilità". Unica eccezione Torino, nel capoluogo piemontese l'appuntamento più in là nel tempo è il 27 aprile, ma in qualche sede se ne trovano da oggi per domani.

Il problema quindi nel caso di mancanza di disponibilità sembra essere della piattaforma. Certo, sul piano organizzativo gli uffici anagrafici di Roma non sono messi bene. Secondo dati forniti dallo stesso Campidoglio, su 147 postazioni distribuite in 32 sedi municipali, ne funzionano solo 95. Il che significa che un terzo non sono operative, per assenza di operatori o della strumentazione tecnologica necessaria per processare l'iter. Su questo Gualtieri sarà chiamato a intervenire al più presto. Nel frattempo ci sono gli open day.

Il canale degli open day

Canali paralleli, giornate di sabato o domenica in cui prenotando 24 ore prima ci si può recare negli uffici municipali, mettersi in fila, e avere la tanto desiderata carta d'identità elettronica. Un disastro il primo giorno, sabato 2 aprile, dove si è quasi sfiorata la rissa, un successo il 9 aprile, quando la prenotazione ha consentito di gestire le file fuori dai municipi e di evadere 1361 richieste. "Se è possibile farlo il sabato o la domenica, perché non è possibile farlo il lunedì? Intendo dire che serve uno sforzo per potenziare gli sportelli quotidianamente" commenta a RomaToday Marco D'Emilia, segretario regionale della Fp Cgil Lazio. "L'open day va messo a regime. Queste iniziative non possono avere carattere estemporaneo".