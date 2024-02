Carte di identità, stretta del Comune sulle agenzie che vendono appuntamenti. A Roma nord scatta l’indagine

Prestare massima attenzione sulla coincidenza tra il titolare dell'appuntamento in Agenda Cie, il sistema di prenotazione per le carte di identità elettroniche, e l'utente che affettivamente si presenta allo sportello per fare o rinnovare il documento. È questa l'indicazione che è arrivata dal Comune, tramite il direttore del Dipartimento servizi delegati, a tutti gli uffici anagrafici di Roma.

Rinnovo Cie a Roma, stretta del Comune sulle agenzie

La circolare è stata diramata nella primavera scorsa, dopo la prima inchiesta di Dossier sulle agenzie. Una stretta del Campidoglio sulle società che offrono servizi di intermediazione, appuntamenti in tempi record presi sul sito ministeriale o tramite “dipendenti di riferimento” su un’agenda parallela, e poi di fatto rivenduti agli utenti che hanno fretta di ottenere il documento. Il tutto, si legge nel documento che RomaToday ha potuto visionare, “in presunta violazione delle modalità di prenotazione nominativa su Agenda Cie”.

La denuncia alla Polizia Locale e in Prefettura

Per l’assessore ai Servizi al Territorio per la Città dei 15 minuti, Andrea Catarci, le agenzie svolgerebbero “un’intermediazione irregolare”. Da qui la relazione di servizio e la denuncia recapitata anche al Comandante Generale della Polizia Locale di Roma Capitale e per conoscenza alla Prefettura di Roma. Uffici richiamati a controllare per garantire “il più rigoroso rispetto del principio generale di parità di accesso ai servizi pubblici”.

Mister carta di identità a Roma nord

Una rigidità che a Roma nord non c’è stata. Come emerso nell’ultima inchiesta di Dossier nell’ufficio anagrafico de La Storta un dipendente agiva con appuntamenti “privati”: una lista di utenti che arrivavano dalle agenzie, pagando alle società dai 30 ai 50 euro, per ottenere carte di identità (e certificati anagrafici) in tempi più stretti rispetto a quelli garantiti dal sito di prenotazione ministeriale. Due mesi contro gli otto, anche dieci, attesi dai cittadini che non ricorrono a “canali preferenziali”.

Sul caso il Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, come appreso da RomaToday, ha disposto un’indagine interna di tipo conoscitivo, riservandosi poi di valutare il ricorso a procedimenti disciplinari. ll dipendente è stato assegnato ad altro incarico. Sono in corso gli accertamenti del caso.

Il sistema saltato

Ma a Roma nord gli effetti dell’assenza di mister carta di identità si fanno sentire. Manca il referente di tutti gli appuntamenti che gli utenti hanno preso tramite agenzie, quelli fuori dall’agenda ufficiale. Nei giorni scorsi alcuni cittadini si sono presentati a La Storta con la ricevuta della società che avrebbe dovuto garantire loro il documento rapido, ma l’ufficio anagrafico non si è reso disponibile - come da indicazioni - a rinnovare la carta di identità. E a quanto apprendiamo da fonti dirigenziali sarà così per tutti coloro, presumibilmente decine, che hanno pagato le agenzie per saltare la fila a La Storta. “L’unico modo per ottenere il rilascio di un nuovo documento o del rinnovo, dei certificati, è quello di prenotare tramite i sistemi a disposizione della cittadinanza. Ovviamente - sottolinea il presidente del XV, Daniele Torquati - resta aperto e disponibile, per chi ne dimostra l’effettiva necessità, il canale delle urgenze”.