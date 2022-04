Roma chiede aiuto ai paesi della provincia: il Campidoglio lavora alla carta d'identità "fuori porta"

Non solo open day. Per ridurre i tempi biblici di attesa per ottenere la carta d'identità elettronica, il Campidoglio sta lavorando con la Città metropolitana a un'altra iniziativa. Per migliaia di romani ci sarà la possibilità di fare la cie in altri comuni della provincia di Roma anche nei giorni festivi.

Nei giorni feriali è già possibile, ma poterlo fare nei fine settimana significa poter unire l'utile al dilettevole. Una sorta di "turismo anagrafico" lo ha definito il sindaco Gualtieri. "Un ulteriore canale alternativo per valorizzare la possibilità di fare la cie anche in altri comuni, sia nei giorni feriali che in quelli festivi", ha spiegato. Avere la possibilità "di andare a visitare un museo, un borgo, o trascorrere una piacevole giornata il fine settimana, con la possibilità di avere sul momento la carta identità elettronica".

Il canale degli open day

Un'iniziativa che si inserisce nel tentativo di ridurre i tempi per avere il documento, che per via ordinaria necessita di mesi e mesi di attesa. Al momento gli open day sono stati due, l'ultimo sabato 9 aprile è stato un successo. Sono state evase 1361 richieste. La possibilità di prenotare il giorno prima ha permesso di evitare le file fai da te che avevano intasato gli uffici municipali il sabato precedente, durante il primo open day. "Siamo molto soddisfatti di questo risultato" ha commentato l'assessore Andrea Catarci, assessore al Decentramento, alla Partecipazione e Servizi al territorio per la città dei 15 minuti di Roma Capitale.

"Sia sabato che domenica le operazioni si sono svolte con regolarità in tutti i circa 50 sportelli attivi sul territorio cittadino - ha proseguito - grazie al lavoro dei municipi, del personale degli sportelli anagrafici e dei Punti di Informazione Turistica, che ringraziamo per il loro grande impegno, è stato garantito il totale delle richieste per i due giorni di apertura, per complessivi 1361 accoglimenti di richieste di Carte d’Identità Elettroniche". Il canale parallelo degli open day proseguirà anche dopo Pasqua.