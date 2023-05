Caos carte d'identità, la giustificazione di Gualtieri: "Tempi lunghi per troppe richieste"

Troppe richieste da parte dei romani, ecco perché gli uffici anagrafici dei municipi non riescono a velocizzare le pratiche per ottenere la carta d'identità elettronica. E' questa la giustificazione che Roberto Gualtieri ha dato, per spiegare i tempi ancora lunghi che l'utenza impiega per vedere concluso l'iter.

Gualtieri sui tempi lunghi per una carta d'identità elettronica

In occasione del Forum PA, il primo cittadino insieme al direttore generale di Roma Capitale, Paolo Aielli, ha toccato l'argomento carta d'identità elettronica, più croce che delizia per i cittadini. Nonostante gli "open day" ormai settimanali organizzati dall'amministrazione, moltissime famiglie combattono con appuntamenti anche a 90 giorni, come documentato tempo fa RomaToday. Il motivo? "E' molto aumentata la domanda - spiega Gualtieri - noi ne facciamo il 30% in più di prima".

Il dg del Campidoglio: "C'è piano per velocizzare le pratiche"

Il Sindaco ammette che, dopo un'accelerazione "i tempi sono rallentati di nuovo". A supportarlo c'è il dg di Palazzo Senatorio: "C'è un piano per ridurre i tempi di attesa - dice - vogliamo diffondere la consapevolezza della potenzialità dello strumento. Una CIE garantita dallo Stato è un patrimonio che pochi Paesi hanno".Vista l'altissima richiesta citata da Gualtieri che sarebbe alla base dei nuovi rallentamenti, il cammino per questa consapevolezza sembra già essere stato imboccato da parte di molti romani.

Attesa dimezzata ma non è ancora abbastanza

"Da 130 giorni siamo passati a 60-70, che restano tantissimi e lo sappiamo - ha concluso poi Aielli -. Stiamo facendo un grande lavoro, con giornate dedicate, sia con l'assessorato che con i Municipi. Roma emetteva 280mila carte, ora siamo a 300mila l'anno, l'obiettivo è arrivare a 400mila l'anno".