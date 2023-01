"A Roma carte d'identità in 17 giorni"

Oltre 300mila carte d’indentità elettroniche rilasciate in un anno. A darne notizia è il sindaco, Roberto Gualtieri, il quale sottolinea come “oggi a Roma bastano in media 17 giorni per ottenerla nel primo municipio disponibile - scrive il primo cittadino -. Ce ne volevano 120 un anno fa, quando abbiamo iniziato a lavorare per rendere più semplice, veloce ed efficiente un servizio così essenziale per i cittadini”.

A contribuire al risultato sono stati senza dubbio gli “open day” organizzati nei diversi municipi attraverso i quali i cittadini, previa prenotazione, hanno potuto recarsi agli sportelli per avviare la pratica.

“Ci siamo riusciti aumentando il numero degli appuntamenti, sia a livello di anagrafe centrale, sia attraverso gli open day, ma anche incrementando il personale dedicato - continua il sindaco -. Ma vogliamo migliorare ancora e ridurre ulteriormente le attese attraverso aggiornamenti tecnologici, nuovi accordi sindacali e un ulteriore aumento del numero degli operatori”.

Con l’idea di quella “città dei 15 minuti” tanto annunciata durante la campagna elettore ma che poi, nei fatti, fatica a decollare.