Carriera Alias e congedo mestruale, i municipi lanciano la sfida a Gualtieri

Due risoluzioni per far arrivare in Campidoglio e trasformare in azione politica concreta due questioni per ora affrontate solo a macchia di leopardo: l'istituzione della Carriera Alias e il congedo mestruale nelle scuole superiori. Gli atti sono stati protocollati dal gruppo Pd del V municipio, presentati dal capogruppo dem Claudio Poverini.

La Carriera Alias è entrata prepotentemente nel dibattito pubblico a maggio 2022, quando un liceo artistico di Ravenna ha adottato un nuovo protocollo per andare incontro alle richieste di alunni transgender riguardo alla volontà di essere chiamati con il nome scelto e non con quello ricevuto alla nascita e di vederlo anche sui documenti ufficiali della scuola. A Roma diversi licei si sono già messi in linea, per esempio Ripetta, Cavour, Kant e Mamiani. A ottobre 2022, alla vigilia delle elezioni studentesche alla Sapienza, i collettivi protestarono contro l'impossibilità di candidarsi da parte di studenti transgender

C'è poi un altro discorso, che riguarda la salute delle donne: le studentesse romane chiedono l'istituzione del congedo mestruale nelle scuole superiori. Due giorni di malattia, come accade da diversi mesi già a Ravenna (di nuovo), per chi soffre maggiormente per il periodo mensile. A dicembre la Rete degli Studenti Medi aveva organizzato una serie di iniziative di fronte alle scuole superiori per sensibilizzare le istituzioni sul tema. A febbraio 2023 il "Pilo Albertelli" è stato il primo liceo di Roma a riconoscere il congedo per due giorni.

Ed è proprio grazie alla sinergia tra il Pd del V municipio e i collettivi studenteschi del territorio, curata dal consigliere Leonardo Sirone, che è stato possibile mettere nero su bianco le due risoluzioni che verranno discusse presto in consiglio e che, una volta approvate dal parlamentino, finiranno sul tavolo dell'ufficio di Gabinetto del Sindaco: "È giunto il momento di un riconoscimento istituzionale della Carriera Alias, fondamentale per l'inclusività degli studenti che affrontano una transizione e del congedo mestruale - fanno sapere i dem del V - necessario per tutte le studentesse che soffrono di dolori mestruali spesso debilitanti. Le due risoluzioni, che impegnano il Sindaco a chiedere delle linee guida ministeriali sulla Carriera Alias e ad aprire un dialogo con l'ufficio scolastico regionale per il congedo mestruale, sono state condivise tra i gli amministratori sia dei Giovani Democratici che del Partito Democratico in tutta Roma, con la speranza che possano essere attuate in tempi brevi, al fine di garantire una scuola inclusiva per tutti gli studenti della Capitale". A quanto si apprende tra i gruppi municipali più interessanti, ad oggi, ci sarebbero il II, il III, il VII e il XII municipio.