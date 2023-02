Carovita, dal consiglio arriva una richiesta a Gualtieri: "Un voucher per le famiglie povere"

Inflazione ai massimi storici, i beni che aumentano di prezzo, le bollette faticosamente pagate quando si è fortunati. Le famiglie romane sono sempre più in difficoltà nell'affrontare il carovita e sia la Cgil sia Caritas in momenti differenti hanno lanciato l'allarme sulla nascita di nuovi poveri: nuclei fino a qualche tempo fa in condizioni decorose, adesso in estrema difficoltà. Per questo dall'assemblea capitolina si leva una richiesta al sindaco Gualtieri e alla sua giunta: mettere mano al portafoglio e inserire nel bilancio di previsione una voce per sostenere i romani bisognosi.

L'allarme povertà e la richiesta a Gualtieri di un voucher per le famiglie

A fine 2022 i dati dell'Osservatorio Inps, rielaborati da Cgil Roma e Lazio, avevano messo nero su bianco con i freddi numeri una situazione esplosiva: quasi 400.000 nuclei familiari con un ISEE inferiore ai 12.000 euro, l'80% dei quali senza risorse sufficienti per arrivare indenne alla fine del mese. In 5 anni, dal 2016 al 2021, le famiglie con reddito zero sono passate da 41.000 a 81.000. "La condizione socioeconomica è mutata anche a Roma nell'ultimo anno - spiega Antonio De Santis, primo firmatario della mozione protocollata ormai a dicembre - a causa dell'innalzamento dell'inflazione. Questa situazione deve condurre ad iniziative non solo nazionali, ma anche locali da parte degli enti di prossimità".

"Agire soprattutto nei territori con maggiore disagio"

Come ricorda il consigliere della Civica Raggi, già assessore al personale nella precedente amministrazione "in passato abbiamo proposto di utilizzare gli altissimi dividendi Acea - continua - per finalità sociali. Ma non se ne fece niente, la nostra proposta venne respinta. Oggi ci riproviamo: il Sindaco istituisca un voucher di solidarietà per le famiglie in difficoltà". Per il consigliere d'opposizione, la cui mozione è stata sottoscritta anche da Virginia Raggi, Daniele Diaco, Paolo Ferrara e Linda Meleo "bisogna andare ad agire in particolare nei territori dove ci sono più situazioni disagio, anche secondo il report sulla povertà del dipartimento politiche sociali, come in IV, V e VI municipio".

Servizi gratis per minori poveri

Oltre al voucher, un altro strumento proposto è quello della gratuità dei servizi per i minori le cui famiglie vivano un momento di difficoltà economica: ludoteche, mense, centri estivi, dopo-scuola, attività culturali e sportive fruibili senza esborso per tutto il periodo in cui i genitori si trovano a dover affrontare spese più grandi e gravose. "Siamo ben consapevoli delle difficoltà del bilancio - ammette De Santis - ma è una priorità intervenire e magari anche altre iniziative, più superficiali, potrebbero essere sospese facendo spazio a quanto richiesto nell'atto. Emerge una classe di poveri del tutto nuova, oggi come oggi le famiglie monoreddito con stipendi base si trovano in difficoltà e vanno aiutate".