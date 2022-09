Caro libri, la regione stanzia 20 milioni di euro per aiutare le famiglie del Lazio

Oltre al buono libri del Campidoglio, c'è anche il contributo regionale. Nel giorno in cui suona la prima campanella in oltre il 90% degli istituti del Lazio, il presidente Nicola Zingaretti ha annunciato sostegni per famiglie con redditi fino a 30.000 euro.

"Il caro libri è un problema enorme - scrive il governatore uscente e candidato alle elezioni politiche - soprattutto in una fase di grande difficoltà per tantissime famiglie, tra caro bollette e inflazione. Il rischio è che a pagare la crisi più di tutti siano, ancora una volta, le ragazze e i ragazzi, perché le famiglie non ce la fanno a mantenerli agli studi".

Per quanto riguarda le scuole medie, il contributo massimo sarà di 150 euro, che diventano 200 euro per i licei e gli istituti superiori e professionali. "Lottare in modo concreto contro le disuguaglianze - conclude il dem - significa sostenere i giovani che hanno il diritto di formarsi e costruire le basi del loro futuro".

"La regione stanzia un fondo da 20 milioni di euro per sostenere le famiglie . commenta la consigliera Eleonora Mattia - che presentando scontrino dell'acquisto dei testi nuovi o usati riceveranno un rimborso di 150 0 200 euro. Una misura di giustizia sociale che ribadisce che la lotta alle diseguaglianze sociali passa anche per una piena ed effettiva garanzia del diritto allo studio che rimane tuttora il principale ascensore sociale del nostro Paese".