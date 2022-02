Gualtieri spegne le luci in Campidoglio: "Caro bollette pesa 50 milioni di euro in un anno"

Luci spente in Campidoglio questa sera alle ore 20. Anche Roma Capitale aderisce all'iniziativa promossa dall'Anci e dal presidente Decaro contro il caro bollette. "Si tratta di un'iniziativa che ci trova pienamente d'accordo: l'aumento delle bollette grava e mette in seria difficoltà famiglie e istituzioni, dal piccolo al grande Comune, soprattutto in questo momento storico che ci vede già in difficoltà a causa della pandemia" ha commentato il sindaco Gualtieri. "È un problema che va affrontato e sono certo che il Governo ascolterà il grido di allarme dei cittadini e dei sindaci".

Il prezzo dell'energia elettrica nei primi tre mesi dell'anno, secondo i dati forniti da Arera, è raddoppiato (+55%) e poco meno ha fatto il gas (+41,8%), creando problemi non solo alle attività produttive ma anche ai sindaci, che oggi per protesta "spegneranno" i monumenti e gli uffici pubblici.

Un impatto pesante anche per Roma. Il boom dei costi energetici in bolletta vale tra i 40 e 50 milioni in un anno, pari a 3 anni di trasporto scolastico, 3 mesi di mense e 180 km di manutenzione stradale, secondo stime fornite dal primo cittadino.

"Le risposte dal governo alle nostre richieste non sono sufficienti. Evidentemente non si percepisce il rischio che questa crisi si ripercuota negativamente sui bilanci degli enti locali e di conseguenza, soprattutto, sulla possibilità di erogare con continuità i servizi pubblici ai cittadini. Per questo motivo questa sera, alle ore 20, molti Comuni del Paese spegneranno simbolicamente l’illuminazione di un edificio rappresentativo o di un luogo significativo per la comunità" ha dichiarato il presidente dell'anca Antonio Decaro. "Speriamo che in questo modo si possa comprendere a quali rischi si va incontro se non si interverrà presto con un sostegno adeguato a coprire almeno tutti gli aumenti previsti in questi mesi. L’Anci stima per le amministrazioni comunali un aggravio di almeno 550 milioni di euro, su una spesa complessiva annua per l'energia elettrica che oscilla tra 1,6 e 1,8 miliardi di euro".