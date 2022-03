La grande crisi dell'agricoltura: pandemia e guerra mettono in ginocchio il settore

I pescherecci fermi per l’aumento del prezzo del gasolio rappresentano la punta dell’iceberg. Nel comparto alimentare, infatti, sono tante le filiere andate in forte difficoltà per i rincari.

La stato di crisi

Oltre al dazio pagato alla pandemia, i produttori del Lazio devono fare i conti con gli effetti della guerra in Ucraina. “In questa situazione decisamente complessa abbiamo chiesto lo stato di crisi” ha annunciato il presidente di Coldiretti Lazio David Granieri. L'associazione dei produttori ha così lanciato un appello, diretto all’ente governato da Nicola Zingaretti. L'obiettivo è quello di aprire un confronto “per cercare soluzioni” che possano tenere “in vita l’agricoltura”.

I costi lievitati

L’elenco delle difficoltà che stanno affrontando i produttori è lungo. Il prezzo del gasolio agricolo “è triplicato”, il costo dei mangimi è lievitato ed il grano “ha messo a segno un aumento del 40,6% in una settimana” arrivando ad un livello che non si raggiungeva dal 2008. C’è poi il caro bollette che pesa per quei comparti, come quello florovivaistico, che hanno bisogno di consumare energia per riscaldare le serre.

Due anni di crisi

“Non c’è una sola filiera – ha spiegato il presidente di Coldiretti Lazio - che non sia stata toccata prima dalla crisi economica determinata dal Covid e ora dalle ripercussioni del conflitto in Ucraina. Una situazione insostenibile per gli agricoltori che da due anni cercano di rialzarsi a fatica e poi ricadono inevitabilmente, schiacciati da una situazione che non consente loro di essere ripagati neanche dai costi sostenuti per la produzione”.

In crisi il prodotto locale

A fronte dei costi lievitati, sugli scaffali della grande distribuzione arrivano prodotti che non sono locali. Vale per le cassette di pesce, come per la frutta e la verdura. Ma “in un momento di grandi tensioni internazionali” ha sottolineato il numero uno di Coldiretti “deve essere centrale e prioritario il tema della sovranità alimentare per non dipendere dall’estero”. Cosa fare quindi? Invocando “uno stato di crisi” l’associazione dei produttori chiede “di garantire la sostenibilità finanziaria delle aziende” che possa consentire agli agricoltori e agli allevatori di continuare a lavorare. In altre parole servono misure per impedire che i prezzi non scendano sotto i costi di produzione.