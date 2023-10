Caro affitti, il Pd attacca Rocca: "Falsi i dati sui nuovi posti letto"

Quanti sono i nuovi posti letto messi a bando dall'ente regionale per il diritto allo studio del Lazio? In totale 3.131 complessivamente, ma secondo l'interpretazione dei numeri fornita dal Pd, il "plus" rispetto al 2022/2023 sarebbe di soli 281, non 793 come comunicato dalla giunta di Francesco Rocca. Il caro affitti e l'emergenza abitativa che vivono gli studenti fuori sede è una partita che si gioca anche sui numeri.

Il nuovo bando alloggi della Regione Lazio

Pochi giorni fa sul sito DiSco, l'ente regionale del Lazio per il diritto allo studio, è uscita la graduatoria con i vincitori del posto letto negli studentati. Un terno al lotto per le migliaia di fuori sede che vengono per la maggior parte nella Capitale a studiare nelle tre principali università pubbliche. I monitoraggi dicono che ce ne sono in media sui 40mila, i posti messi a bando sono poco oltre i 3mila.

L'attacco del Pd a Rocca: "I suoi numeri sono una bufala"

Eleonora Mattia, consigliera regionale del Pd, ha attaccato frontalmente la giunta Rocca e l'assessore alla scuola e università Giuseppe Schiboni. Lo ha fatto contestando i numeri resi pubblici dall'ente e dallo stesso governatore di centrodestra: "I circa 800 posti di cui parla sono frutto delle legislature precedenti - ricorda - inaugurate in gran parte dall'allora presidente Zingaretti. Se si confronta il bando attuale con quello di un anno fa, vediamo che la differenza è di appena 281 posti, non 793. Un anno fa c'erano 2.850 posti a bando, oggi 3.313". In realtà la differenza è 463. Comunque né le cifre di Rocca né quelle del Pd sono corrette. Ma la consigliera prosegue: "Duecento posti letto sono frutto di tre convenzioni con campus privati, firmate a marzo 2023 - ricorda Mattia - quando la nuova giunta si era appena insediata e quindi sotto la precedente gestione Disco. Settantasei sono della residenza Tor Vergata, inaugurata a settembre 2022 e cinque della residenza Janula di Cassino, inaugurata ad aprile da UniCassino e Banca Popolare del Cassinate con contributo Miur e comune di Cassino, non regionale". Il totale di questi posti citati fa 281. "Sotto la Giunta Rocca - continua Mattia - sono quindi stati aperti solo otto posti alloggio all’ateneo cattolico Lumsa e 40 posti nella palazzina A di Ostia, rispetto ai quali va verificato se sono effettivamente accessibili per gli studenti. Insomma, una vera e propria bufala, confezionata alla buona, sull'onda del dibattito sviluppatosi ieri in aula sulla mozione Pd sul caro affitti".

Schiboni: "Parlano loro che per 10 anni hanno tagliato solo nastri"

L'assessore alla scuola e università della Regione, Giuseppe Schiboni, ha replicato: "Quelli della consigliera Mattia sono attacchi strumentali - dichiara - e arrivano da chi era a fianco dell'ex governatore che per dieci anni ha solo tagliato nastri. Fa sorridere, se non fosse che in ballo ci sono difficoltà oggettive che gli studenti e le loro famiglie stanno affrontando. Forse Mattia e l'opposizione hanno rimosso quando gli studenti scesero in piazza con striscioni che parlavano di diritto allo studio negato, rivolgendosi all'inerzia continuativa del presidente Zingaretti. Tanto ardore politico non lo ricordiamo in quel caso come in quelli analoghi che lo hanno preceduto e seguito. In questi mesi, abbiamo ascoltati i ragazzi, monitorato la situazione e stiamo definendo tutte le azioni che nel breve tempo potranno dare risposte agli studenti in attesa della realizzazione di nuove strutture. A breve, inoltre, firmerò il decreto costitutivo della cabina di regia che avrà lo scopo di affrontare la questione e di trovare il piano operativo ottimale per la sua risoluzione".

"Dalla Regione solo annunci, ascoltino i ragazzi"

Una risposta che ha lasciato insoddisfatta Eleonora Mattia: "Inconsistente la replica dell'assessore davanti all'evidenza dei numeri che ho fornito - le parole della dem - cioè solo 8 nuovi posti alloggi alla Lumsa e 40 a Ostia, ma da verificare. La ‘non risposta’ dell’assessore Schiboni recita: ‘arriveranno risposte agli studenti’, ‘firmerò il decreto’, ‘smentiremo gli attacchi’. Insomma, è tutta una ‘sequela di farò’ che conferma proprio il fatto che ad oggi la Giunta Rocca non può affermare di aver fatto nulla. I numeri parlano chiaro, le chiacchere stanno a zero":