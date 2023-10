Alloggi per studenti nei beni confiscati alle mafie. La proposta bipartisan arriva in Campidoglio

Modificare il regolamento sull'utilizzo dei beni immobili di proprietà comunale per andare incontro alle esigenze degli studenti fuori sede che vivono a Roma, combattendo il caro affitti. La richiesta arriva da Dario Nanni e Yuri Trombetti, il primo consigliere della lista Calenda Sindaco, il secondo del Pd e presidente della commissione casa e patrimonio. Lo scopo è far sì che le università possano partecipare ai bandi per la gestione degli spazi, dando vita a studentati pubblici.

La proposta di delibera contro il caro affitti

La proposta di delibera, che già ha fatto il giro in molti municipi ricevendo parere favorevole dalle commissioni competenti, verrà presentata venerdì 27 ottobre nella Sala delle Bandiere a Palazzo Senatorio. "Anche Roma cerca di dare il proprio contributo - spiega Nanni - a un problema che ha assunto carattere nazionale. Il costo di una stanza singola in un alloggio condiviso con altri studenti a Roma supera i 600 euro al mese. Nonostante l'impegno degli atenei romani che propongono delle convenzioni con strutture residenziali private, queste offrono però un numero limitato di posti letto e prezzi non sempre modici".

Usare i beni confiscati alle mafie e trasformarli in studentati

L'obiettivo è mettere mano alla delibera 140, approvata meno di un anno fa, prevedendo tra le finalità generali dei beni confiscati anche l'attivazione di forme d'accoglienza rientranti nell'assistenza e sostegno socio-alloggiativo temporaneo per studenti universitari, tramite accordi con gli atenei del territorio. "E' un'ottima opportunità sia per dare nuova vita ai tanti immobili inutilizzati strappati alla criminalità organizzata e acquisiti al patrimonio di Roma Capitale - aggiunge Nanni -, sia per fornire un importante sostegno ai tanti studenti fuori sede in difficoltà economica. Ricordo che ad oggi in Italia i beni effettivamente utilizzati per scopi educativi e sociali destinati a minori e ragazzi sono soltanto 237, l'1,4% di tutti i beni confiscati nelle 14 città metropolitane".

"Soluzione perfetta, mentre il Governo taglia e illude"

Anche Trombetti ha accolto la proposta di Nanni e sarà al suo fianco alla presentazione del testo: "E' un atto importante - commenta - perché bisogna puntare di più al modello pubblico per gli studentati. E' una soluzione perfetta. In un momento in cui il Governo taglia i fondi e non mantiene le promesse fatte, noi mettiamo in campo un'idea che coinvolge i beni confiscati alle mafie, dando una risposta concreta a studenti che pagano tantissimo per una stanza. E' un modo giusto di usare il patrimonio pubblico".