Caro affitti, le soluzioni di Rocca spiegate agli studenti. Possibile un accordo con gli istituti religiosi

Dopo il presidio con tanto di tendopoli allestita sotto la sede della giunta regionale, le studentesse e gli studenti di Cambiare Rotta in protesta contro il caro affitti ha ottenuto un incontro con presidente e rappresentanti della giunta. Francesco Rocca, infatti, ha fatto salire una delegazione di giovani, alla presenza dell'assessore Schiboni, del presidente di DiSCo Lazio Alessio Pontillo e della direttrice regionale istruzione Elisabetta Longo.

L'incontro tra Regione e studenti sul caro affitti

Il tema è quello dell'emergenza abitativa che tocca i fuorisede, decine di migliaia di ragazze e ragazzi che per studiare nelle tre università pubbliche della Capitale provenendo da altre regioni, sono costretti a pagare fino a 500 euro per una stanza singola. "Abbiamo ascoltato le istanze presentate - fanno sapere dallo staff del governatore - spiegato le priorità della giunta e illustrato quali sono le azioni che metteremo in campo in tal senso".

Le proposte della giunta

Dall'ampliamento della platea di beneficiari del buono alloggio "così dal coinvolgere anche chi appartiene al ceto medio", alla rimodulazione del fondo di garanzia per gli affitti, passando per il reperimento di nuovi alloggi a canone calmierato, in collaborazione con DiSCo Lazio, presso istituti religiosi, per arrivare alla costruzione di nuovi studentati.

Gli studenti: "Ci troviamo davanti a impreparazione grave, ma prima vittoria"

"Il clamore mediatico di questi giorni ha portato sicuramente ad una tensione nelle istituzioni - la versione degli studenti saliti in Sala Aniene a Garbatella - obbligate a dover fare i conti con la problematica del caro affitti, colte però in una grave impreparazione di fronte alla quale è necessario correre ai ripari tenendo accesa la protesta. È necessario utilizzare i fondi del Pnrr per far fronte all'emergenza abitativa, ribadendo la necessità che questo avvenga per mano totalmente pubblica, ma al contempo iniziare a lavorare per intervenire a livello strutturale e nazionale". "Ci siamo trovati di fronte ad una grave mancanza di conoscenza dei problemi concreti che vivono gli studenti e le nostre città - hanno proseguito - . Per questo è necessario continuare a fare pressione sulle istituzioni per la costruzione di un tavolo permanente con il ministero dell'università e della ricerca, il ministero delle infrastutture, la Conferenza delle Regioni e le associazioni studentesche tutte affinché dalle parole si arrivi ai fatti iniziando dall'abolizione della 431/98 e la reintroduzione dell'equo canone". Viene definita comunque una "vittoria" l'aver iniziato un'interlocuzione con l'ente regionale.