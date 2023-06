Caro affitti, la Regione Lazio stanzia 4 milioni di euro per gli studenti

Arrivano per gli studenti fuori sede del Lazio degli aiuti per far fronte al caro affitti. La Regione, che di recente ha stanziato quasi 16 milioni di euro per le borse di studio del progetto “ioStudio”, ha deciso di integrare questo fondo con altri 4 milioni di euro per aiutare ragazzi e ragazze che studiano lontano dalle loro abitazioni familiari e che vivono in case o stanze in affitto.

Caro affitti

I 4 milioni sono stati messi a disposizioni con una delibera di Giunta, su iniziativa del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e dell’assessore al Lavoro, Università, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito, Giuseppe Schiboni. Nel documento si prende atto della “della ridotta disponibilità degli alloggi per gli studenti “fuori sede”” e del problema “del caro affitti, causato anche dall’incremento del tasso di inflazione”. Tutte criticità note già da tempo ma che sono entrate nel vivo del dibattito politico grazie alle numerose proteste che ci sono state in tutta Italia da parte degli studenti.

Buono alloggio

Grazie ad un confronto che ha visto protagonisti, oltre alla Pisana, il Comune di Roma, l’Università La Sapienza e le rappresentanze studentesche, si è scelto di rafforzare” gli strumenti già in corso di attuazione messi in campo strutturalmente dalla Regione” e, soprattutto, ampliare la platea “di beneficiari del buono alloggio, così da coinvolgere anche chi appartiene al ceto medio alla rimodulazione del fondo di garanzia per gli affitti, passando per il reperimento di nuovi alloggi a canone calmierato”.

In futuro, inoltre, verrà costituta una cabina di coordinamento presso la presidenza della Giunta per individuare “misure strutturali” per mitigare gli affitti e trovare nuovi alloggi “a canone calmierato presso istituti religiosi” fino ad arrivare alla costruzione di nuovi studentati.

ioStudio

Questi nuovi fondi si andranno ad aggiungere ai 15 milioni e 748 mila euro già stanziati per il “ioStudio”, che conferisce borse di studio fino a 150 euro (ma l’obiettivo è quello di arrivare a 500 euro) per gli studenti residenti nel Lazio e che frequentano le scuole secondarie di secondo grado statali o paritarie o i percorsi triennali di IeFP (anno scolastico 2022/2023). “La Regione Lazio è vicina alle famiglie e agli studenti con i fatti e non con le parole e il nostro obiettivo è quello di continuare a lavorare in questa direzione ritenendo la scuola una priorità” ha dichiarato, in una nota, l’assessore Giuseppe Schiboni.