La "tendata" contro il caro affitti arriva anche a Tor Vergata. E Gualtieri promette studentati

Come sta succedendo a Milano, anche a Roma la protesta contro il caro affitti si sta espandendo. Le "tendate", infatti, dopo il piazzale della Minerva nella città universitaria della Sapienza, adesso sono arrivate anche a Tor Vergata, in piene elezioni studentesche. Nelle stesse ore, il sindaco Roberto Gualtieri è andato a parlare con gli accampati di Sapienza, dopo aver promesso in tv: "Faremo studentati, è una vergogna che debbano spendere cifre incredibili per delle mezze stanze".

La protesta contro il caro affitti da Sapienza a Tor Vergata

L'8 maggio è iniziata a Roma la protesta delle studentesse e degli studenti universitari contro il caro affitti. Un aumento dei prezzi al mq che impedisce a molti di loro, fuorisede, di trovare alloggi adeguati per frequentare regolarmente le lezioni negli atenei capitolini. Dopo Sapienza, anche Tor Vergata è stata coinvolta dalle "tendate" con Cambiare Rotta (associazione studentesca di estrema sinistra) che rilancia le sue richieste, come per esempio lo stanziamento di un reddito studentesco.

Gualtieri: "Faremo studentati con fondi Pnrr"

Nella mattinata del 10 maggio, Gualtieri ospite di "Omnibus" su La7 è intervenuto sul tema: "E' una vergogna - ha detto - gli studenti pagano cifre incredibili per mezze stanze. Nel Pnrr ci sono risorse e noi vogliamo fare studentati a Roma, c'è un mercato degli affitti drogato, anche per l'assenza di una legge che limiti i B&B. Prevediamo anche un'agenzia degli affitti e abbiamo già iniziato a comprare case popolari". Successivamente il Sindaco, accompagnato dall'assessore alla casa Tobia Zevi e da alcuni consiglieri di maggioranza si è recato in città universitaria, ribadendo l'impegno e la vicinanza: "Roma Capitale parteciperà al tavolo istituzionale con Regione e Sapienza e darà con tutti i suoi mezzi il suo contributo in questa sacrosanta battaglia".

Zevi: "Piano Casa prevede agenzia per gli affitti"

"Oggi abbiamo portato solidarietà agli studenti accampati - ha aggiunto Zevi - ascoltando il loro grido d'allarme sul caro affitti e l'emergenza casa. Solleciteremo tutte le istituzioni coinvolte, Università, Regione Lazio e Governo, ad affrontare il problema in modo sistematico. A Roma stiamo per approvare il 'Piano Casa', che getta le basi per la creazione di nuovi studentati nella Capitale e per un'agenzia sociale per l'abitare con la funzione di intermediare il mercato anche mettendo a disposizione fondi di garanzia per gli affitti".

La Lega attacca il Campidoglio

Critico il capogruppo della Lega in assemblea capitolina: "Gualtieri si ricorda degli studenti grazie all'intervento del ministro Valditara, che ha detto la verità ("la colpa è dei sindaci di centrosinistra che non hanno attivato politiche adeguate", ndr) - attacca Fabrizio Santori - nessuna misura politica è stata adottata a Roma. Capisco che il Sindaco della Capitale è sommerso di problemi che non riesce a risolvere: rifiuti, trasporti pubblici, degrado, verde, insicurezza e manutenzione stradale, per citarne alcuni, ma abbia almeno il buon senso di tacere dinanzi a uno dei tanti temi trascurati dalla sua amministrazione".