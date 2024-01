Caro affitti, agevolazioni ai proprietari per aiutare i fuori sede a basso reddito

Spingere i proprietari ad abbassare i canoni d'affitto in cambio di sconti su Imu, Irpef e cedolare secca, inserendoli in un Albo dal quale pescare per contrattualizzare le locazioni degli studenti fuori sede a basso reddito. E' la proposta del Pd, firmata da Mariano Angelucci e Antonella Melito, inserita in una mozione che verrà discussa in consiglio questa settimana.

Il caro affitti e i fuori sede a basso reddito

Il tema è sempre caldo: mancano alloggi adeguati per gli studenti fuori sede che vivono a Roma, o almeno che avrebbero il desiderio di studiare in una delle tante università della Capitale, tra pubbliche e private. Stanze a 400 o 500 euro spese incluse, locazioni non registrate all'Agenzia delle Entrate, sono questi alcuni dei problemi principali per i giovani non residenti nella Capitale. E quando provengono da famiglie a basso reddito, le difficoltà si moltiplicano rendendo quasi insostenibile un trasferimento.

I dati di Roma

"A Roma si registrano 18mila studenti con un reddito inferiore ai 28mila euro - fanno sapere Angelucci e Melito - e provengono da centri distanti oltre 250 km o da fuori il Lazio. Nella maggior parte dei casi i canoni degli affitti presenti oggi sul mercato sono estremamente elevati. A livello nazionale, secondo i dati Istat e del ministero dell'università, gli iscritti aventi un reddito lordo inferiore a 28mila euro sono il 62% della popolazione universitaria". Per questo il Campidoglio deve fare qualcosa.

Canoni calmierati e agevolazioni ai proprietari

Quel qualcosa è, innanzitutto, elaborare una soluzione contrattuale speciale "per gli studenti, che sia legata all'ISEE familiare" si legge nell'atto, una mozione ex articolo 109 che dovrebbe essere discussa entro giovedì 25 gennaio, sempre che la mole di punti ancora inevasi non la spingano a febbraio. Per Angelucci e Melito la soluzione può essere "formulare un avviso pubblico finalizzato alla costituzione di un albo dei proprietari di immobili - dicono i dem - , che a fronte di un canone calmierato rispetto alla media attuale, possano beneficiare di agevolazioni fiscali relative all’IMU, IRPEF, e cedolare secca". Insomma, se il mercato dice che una stanza in determinati quartieri e con determinate caratteristiche costa 400 euro spese escluse, il proprietario che si rende disponibile a metterla a 100 euro di meno (a titolo d'esempio, s'intende), viene iscritto al registro speciale e godrà di agevolazioni fiscali. Una strada che, ovviamente, comporterebbe il coinvolgimento anche di altre istituzioni, una su tutte la Regione. Ma c'è dell'altro.

Recuperare alloggi inutilizzati

"L'assessorato al patrimonio e la commissione competente - spiega Angelucci - stanno lavorando tantissimo per censire i beni immobili e quello che chiediamo è che si individuino alloggi 'dormienti', inutilizzati finora, da recuperare e ristrutturare per aumentare l'offerta dedicata a quella che è una delle fasce di popolazione più fragile, cioè gli studenti fuori sede con basso reddito. La nostra mozione rafforza un percorso già in piedi, portato avanti da Zevi come dal gruppo Pd capitolino e vuole mostrare vicinanza a studentesse e studenti di una grande città come Roma".