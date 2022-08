Elezioni, Carlo Calenda: "A Roma vinceremo molti uninominali"

Alle politiche del 25 settembre "ci saranno grandi sorprese, fermeremo la destra sul proporzionale al Senato ma vinceremo molti collegi uninominali passando da Bologna a Roma e Milano. Vedrete che nelle grandi città si sono rotti le scatole di un Pd che non fa altro che dire 'votate contro Giorgia Meloni'. Questo non è governo ma la solita corrida". Così Carlo Calenda, parlando durante un appuntamento elettorale in Emilia Romagna, si mostra convinto di poter ottenere ottimi risultati alle prossime elezioni nei maggiori centri urbani del Paese, anche nella Capitale.

Leader del Terzo polo, candidato all'uninominale Roma 2 al Senato (in sfida con la candidata del centrosinistra, ex compagna di partito, Emma Bonino) a Roma vanta di aver guidato, come candidato sindaco, la lista che in città ha preso più voti alle ultime amministrative, il 19,07% dei consensi, sopra Fratelli d'Italia e il Partito democratico.

I candidati del Terzo polo

Un risultato che spera possa anticipare la vittoria almeno in qualche collegio centrali della città, dove si concentra lo zoccolo duro del suo elettorato. Ricordiamo che negli uninominali, per il Terzo polo, troviamo alla Camera la ministra Maria Elena Bonetti, Fabio Dionisi, Marta Marziali, Pietro Madonia, Francesca Severi, Valentina Grippo, Roberto Mastrosanti, e Giovanna Marchese. Per il Senato invece correranno oltre allo stesso Carlo Calenda, Alessandro Sterpa, Livia Pandolfi, Rita Iorio, Ileana Piazzoni, Adamo Pantano.