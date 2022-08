Il car sharing elettrico arriva tra i lotti popolari della Garbatella

Due auto, uno scooter e le relative colonnine di ricarica. E’ partito, con qualche mese di ritardo rispetto alle iniziali previsioni che lo davano in avvio a marzo, il progetto di sharing mobilty con i mezzi della regione Lazio.

“Viviamo nel tempo delle disuguaglianze, per cui chi sta male sta sempre peggio. Questo non va bene, bisogna invertire questa tendenza con cose molto concrete come il nuovo servizio che, insieme alla banda larga che abbiamo introdotto a Garbatella, mette a disposizione di tutti innovazione e sostenibilità - ha dichiarato Zingaretti - Portare un servizio ultramoderno all'accessibilità di tutti è un modo per dimostrare che l'innovazione non è a disposizione di chi se la può permettere".

Per quanto riguarda i mezzi elettrici in condivisione, l'assessore regionale Massimiliano Valeriani ha spiegato che avranno costi dimezzati per i cittadini assegnatari degli alloggi Ater, rispetto a quanto normalmente si paga questo tipo di servizio. Il progetto pilota, partito da Garbatella, è destinato a svilupparsi in altri edifici di edilizia residenziale pubblica, a Roma e nel Lazio. Per quanto riguarda la Capitale, è previsto infatti il coinvolgimento dei quartieri di Villaggio Breda e Torre Gaia, favorendo la diminuzione dei costi del trasporto e la riduzione dell'inquinamento atmosferico.

“Un programma sperimentale per coniugare mobilità sostenibile ed equità sociale. Un progetto importante che parte da Garbatella per sperimentare l'integrazione tra innovazione e welfare di comunità”, ha aggiunto Amedeo Ciaccheri, presidente del municipio Roma VIII.Lo scorso aprile, la regione Lazio e Ater hanno inaugurato due palazzine ristrutturate di edilizia residenziale pubblica nel lotto 15, grazie a un investimento regionale complessivo di 1,2 milioni di euro, che ha permesso il rifacimento di facciate, coperture e infissi, coniugando così maggiori servizi, sostenibilità ambientale e qualità della vita. Una sorta di ultimo regalo, per il centenario che è stato solo parzialmente festeggiato a causa del Covid.

Tornando al progetto sperimentale, Roberta Lombardi, l’assessora regionale alla transizione ecologica, ha ricordato che “Uno dei tre pilastri del piano energetico regionale è la mobilità. Questo progetto – ha pertanto rimarcato Lombardi - è simbolico di come una giunta allargata stia già attuando il progetto di transizione”.