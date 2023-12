Capodanno "Roma 2024", al Circo Massimo sul palco Lazza, Blanco e Michielin

Blanco, Lazza e Francesca Michielin. Saranno loro gli artisti che si esibiranno sul palco di “Roma 2024. You are here” per il capodanno al Circo Massimo. II tre artisti, tra i più conosciuti specialmente tra ragazzi e ragazze, accompagneranno i romani al countdown nella notte di San Silvestro, grazie alla collaborazione tra il Comune di Roma e RDS 100% Grandi Successi.

Concerto al Circo Massimo completamente gratuito

I nomi degli artisti che animeranno la festa di fine anno nel cuore della Città Eterna sono stati svelati nel corso della conferenza stampa nella Sala Bandiere del Campidoglio dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri, dall’assessore ai grandi eventi, moda, turismo e sport Alessandro Onorato, da Massimiliano Montefusco, general manager di RDS e da Francesca Romana D’Andrea e Filippo Ferraro, le due voci, speaker e conduttori dell’emittente radiofonica che accompagneranno romane, romani e turisti in questa notte indimenticabile per la Capitale. Il concerto sarà totalmente gratuito e in uno scenario unico al mondo, per accogliere il 2024 tutti insieme nel luogo simbolo del divertimento e della musica capitolina.

Esibizioni live

Il palco si accenderà dalle 21:30 con le performance live di Blanco, Lazza e Francesca Michielin. Spazio anche a RDSNEXT, la social web radio “fatta dalla GenZ per la GenZ” che parla ogni pomeriggio ai più giovani: sul palco saranno presenti anche i creator e gli speaker dell’emittente. La festa capitolina proseguirà dopo il brindisi al nuovo anno con uno speciale DJ set firmato Dimensione Suono Roma, emittente del network RDS, per continuare a ballare e divertirsi anche dopo la mezzanotte. L'evento sarà promosso nelle settimane precedenti attraverso un piano radio, digital e social dedicato e attività per coinvolgere gli ascoltatori. Previsti anche collegamenti con l'evento in diretta radiofonica nelle ore precedenti la mezzanotte.

Mezzi pubblici

Per la notte di San Silvestro e per poter raggiungere la sede dell’evento è stato previsto un piano ad hoc per la mobilità che si affiancherà a quello già previsto dal piano Natale 2023. Il 31 dicembre i bus e tram saranno attivi fino alle ore 21 mentre la metro fino alle ore 2:30. Saranno attive 11 linee bus per raggiungere la metro. Attivi, ovviamente, anche i bus notturni nMA, nMB, nMB1, nMC, nME fino alle ore 8 del mattino del 1° gennaio. Regolare tutta la rete bus, tram e metro dalle ore 8:00 del primo giorno del 2024.

Gli artisti

Blanco è uno dei talenti più travolgenti degli ultimi anni: 69 dischi di platino, 7 dischi d’oro, oltre 3 miliardi di stream sulle piattaforme e un’impronta già profonda nel panorama musicale nazionale. Con due album all’attivo - “Blu Celeste” e “Innamorato” - è stato il più giovane artista italiano ad essersi esibito in uno stadio (a luglio 2023 all’Olimpico di Roma e allo Stadio San Siro di Milano). A novembre 2023 rilascia “Bruciasse il cielo”, il nuovo singolo e road movie disponibile in esclusiva su Prime Video.

Jacopo Lazzarini, in arte Lazza, è il cantante e pianista multiplatino del roster Me Next che sta marchiando a fuoco la scena musicale italiana con i suoi innumerevoli successi. Con il brano “CENERE” (Settimo Disco di Platino e brano più ascoltato del 2023 su Apple Music e Spotify) Lazza ha conquistato il 2° posto alla 73esima edizione del Festival di Sanremo. L'ultimo progetto discografico “SIRIO”, con 21 settimane al primo posto della classifica degli album più venduti, ha registrato il record assoluto di permanenza al #1 della classifica album FIMI/GfK. Certificato Ottavo Disco di Platino, l’album è inoltre il disco rap con più certificazioni nella storia della musica italiana.

Francesca Michielin è una delle artiste più complete ed interessanti del panorama musicale attuale. Cantautrice e polistrumentista, il 24 febbraio 2023 ha pubblicato l’album “Cani Sciolti”. Non solo musica: artista eclettica e appassionata, Francesca ha esplorato in oltre dieci anni di carriera diverse sfere dell’arte, dai podcast alla scrittura, dal cinema, per cui ha scritto numerose colonne sonore, alla televisione. Dal 2021 è autrice e conduttrice di MASCHIACCI, il podcast che abbatte gli stereotipi riflettendo sulla potenza e sul peso delle parole. “Il cuore è un organo” rappresenta il suo esordio letterario, un romanzo tutto al femminile che apre una nuova finestra sul suo mondo, raggiungendo un'intensità e una profondità inedite e toccanti. Dal grande al piccolo schermo, Francesca ha fatto sentire la sua voce anche in televisione: dopo l’esordio con “Effetto Terra” e lo speciale Sky Original “Cani Sciolti”, che celebra il suo percorso artistico, è tornata alla conduzione di X Factor per il secondo anno consecutivo.