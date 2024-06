Assegnate le ultime due spiagge di Capocotta: la ricostruzione dei chioschi dopo l'estate

Mec’s Village e Settimo Cielo non esistono più. Il primo dei due chioschi è stato distrutto da un incendio doloso il giorno prima che venisse messo a bando. Il secondo è stato demolito per i troppi abusi e per la maxi morosità che aveva accumulato nei confronti del Comune. Gli spazi dove sorgevano, però, sono stati messi a gara e, nella giornata di giovedì 13 giugno, sono anche stati assegnati.

Chi gestirà le due spiagge

Il Campidoglio ha reso noto che è stata approvata la graduatoria e l'aggiudicazione provvisoria per la manifestazione di interesse relativa al Lotto C (ex Settimo Cielo) e al Lotto E (ex Mec’s Village) per il parco dunale di Capocotta, nella riserva naturale statale del Litorale Romano. All'esito dei lavori della commissione, sono risultati aggiudicatari dei due Lotti gli operatori classificatisi primi nella graduatoria di merito di ogni singolo Lotto: per il Lotto C, la società ZETA BEACH srl e per il Lotto E la società BENIC srl.

Una nuova stagione per Capocotta

"Lo avevamo detto, siamo andati avanti con il lavoro sul litorale della nostra città ripristinando la legalità e chiudendo la procedura di affidamento dei due Lotti restanti nei tempi che ci eravamo prefissati. Le romane e i romani potranno fruire ancora di più e meglio del nostro litorale aperto, pubblico, inclusivo" ha dichiarato l'assessora all'ambiente Sabrina Alfonsi. Dopo 24 anni tutti i lotti di Capocotta, quindi, sono stati riassegnati.

Le buone notizie per le spiagge dei romani

I lotti, dopo l’estate saranno ricostruiti. L’assegnazione attuale vale infatti soltanto per 4 mesi. Dopodiché “pubblicheremo due bandi per la costruzione di chioschi uguali ai tre già affidati dal dipartimento ambiente (lotto A, lotto B e Lotto D), per la durata di 6 anni come previsto nel precedente bando”. In positivo, sempre per quanto riguarda le spiagge di Capocotta, va segnalata anche la riattivazione del servizio di trasporto pubblico sulla Litoranea, ora garantito da mezzi di dimensioni più contenute. Con un mese e mezzo di ritardo rispetto all’avvio della stagione balneare, le principali criticità sono state superate.