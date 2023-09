Capocotta bocciato il ricorso dei gestori: ora dovranno riconsegnare i chioschi

I chioschi di Capocotta vanno restituiti a Roma Capitale che, per la loro gestione, dovrà predisporre un apposito bando di gara. Il Consiglio di Stato, che all’inizio di giugno aveva “salvato” la stagione balneare sulle dune, con una sentenza ne ha anche decretato la chiusura.

Il contenzioso che aveva chiuso e poi riaperto chioschi

Tutto è nato dal ricorso che era stato presentato da uno dei gestori dei chioschi che si era appellato contro una sentenza che, la V sezione del Consiglio di Stato, aveva pronunciato il 14 marzo 2023. I giudici di Palazzo Spada avevano deciso che, poiché la durata delle concessioni rilasciate per Capocotta era scaduta, i vecchi gestori non potevano più esercitare le proprie attività. Di questa sentenza aveva tenuto conto l’ordinanza balneare firmata da Roberto Gualtieri. Il sindaco infatti, per la prima volta, non aveva fornito indicazioni su Capocotta, lasciando per alcune settimane i gestori senza la possibilità di avviare le proprie attività. E tra queste, ovviamente, sono incluse sia le somministrazioni di cibo e bevande che l’affitto di ombrelloni e lettini. A modificare quel quadro aveva però provveduto un’altra sezione del Consiglio di Stato che, accogliendo il ricorso d’un gestore, aveva “sospeso” la sentenza impugnata. Quella sospensione non è più valida.

“La (nuova ndr) sentenza del Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibili i ricorsi per revocazione proposti dai gestori di Capocotta, sostenendo tale decisione con motivazioni che, francamente, in diverse parti non condividiamo - ha commentato l’avvocato Francesco Dell’Orso, consulente dei cinque chioschi di Capocotta - I ricorsi sono stati dichiarati 'inammissibili', ossia respinti per motivi meramente processuali, evitando di affrontare aspetti che sarebbero stati invece sostanziali e fondamentali anche per il futuro assetto delle concessioni di Capocotta”.

Lo scenario che si prospetta a Capocotta

Al riguardo il legale ha sottolineato l'esistenza di “un concreto rischio che la preannunciata nuova gara pubblica non veda una conclusione utile per garantire la gestione per la prossima stagione balneare”. E non solo. La sentenza ha un effetto anche nell’immediato perché, ha fatto notare l’avvocato Dell’Orso “per tutti i mesi invernali l'area sarà sfornita di sorveglianza, manutenzione e guardiania”.

La decisione è stata commentata anche dai gestori che, da anni, operano sulle dune. “Noi siamo disposti a riconsegnare le strutture a Roma Capitale – ha commentato Claudio Presutti, uno dei concessionari – anche noi stiamo aspettando da anni che il comune prepari il bando, ci era stato detto che avrebbe provveduto entro l’estate, ma la stagione è finita e non ne abbiamo avuto notizia”.

La stagione balneare dura in realtà fino al termine del mese e fino ad allora, verosimilmente, i chioschi rimarranno aperti. “Per un’altra settimana dobbiamo garantire servizi di sorveglianza e salvamento e, quindi immaginiamo ci sia consentito anche di tenere aperti i chioschi” commentano i gestori. Poi però dovranno essere riconsegnati e, sulle dune, non ci sarà più alcuna forma di presidio. Un aspetto su cui dovrà riflettere anche l’amministrazione affinché siano preservate le spiagge di Capocotta, un bene pubblico prezioso, di notevole pregio naturalistico.