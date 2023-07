Capocotta, dopo 10 anni di proroghe il Campidoglio si ricorda del bando

Evitare un’altra stagione all’insegna dell’incertezza, come quella che sta caratterizzando l’estate 2023. E’ questa l’aspettativa che nutrono i romani che, dall’inizio della stagione balneare, hanno dovuto fare i conti con ogni tipi di criticità.

I problemi della stagione balneare 2023

L’assenza di bagnini nelle spiagge di libere di Ostia ponente, anche se è quello più evidente, non è l’unico problema che fino ad oggi ha caratterizzato la gestione delle spiagge pubbliche. Le docce rotte, le montagne di spazzatura accumulatesi sopra la sabbia, i chioschi chiusi “ai cancelli”, sono questioni più volte affrontate. Ma anche “le dune” hanno presentato le proprie criticità. Perché, a differenza del passato, la loro gestione non era stata inserita nell’ordinanza balneare firmata dal sindaco. Una questione che aveva portato i gestori delle spiagge di Capocotta, la cui concessione è scaduta da 10 anni, a manifestare il proprio dissenso in Campidoglio.

La proroga arrivata in extremis

La gestione delle spiagge di Capocotta, però, si accompagna alla cura delle “dune”, considerate un bene prezioso dal punto di vista naturalistico e paesaggistico. Ed è per questo che il bando per la gestione dei chioschi, a quelle latitudini, diventa particolarmente importante. Quest’anno le proteste dei gestori, rimasti fino all’inizio di giugno in una sorta di limbo, sono rientrate grazie all’intervento del Consiglio di Stato. I giudici di Palazzo Spada hanno “salvato la stagione” consentendo al Campidoglio di concedere la proroga ai vecchi concessionari, che hanno garantito la tutela dei bagnanti e “la preservazione del delicato contesto ambientale interessato”.

La gara da fare per la gestione delle dune

Il Consiglio di Stato, nel salvare la stagione a Capocotta, ha però ribadito che la sentenza aveva validità “nelle more dell’individuazione di un nuovo concessionario”. Ed è arrivato il momento di farlo. Del resto l’esigenza di avviare una discussione “sulle linee guida riguardare in criteri di utilizzo, gestione e valorizzazione delle spiagge di Capocotta” è anche una delle poche richieste che ha messo d’accordo maggioranza ed opposizione durante il consiglio straordinario di martedì 11 luglio.

Il cambio di passo

“Sono contento che il presidente della commissione patrimonio abbia accolto la richiesta, che avevo fatto in assemblea capitolina, di far partire il confronto sul futuro bando - ha commentato il consigliere pentastellato Paolo Ferrara - Le spiagge di Capocotta sono un patrimonio unico che va tutelato ed ora, sia in commissione che in aula, potremmo fornire finalmente le linee guida sul prossimo bando. La nostra esperienza di questi anni la mettiamo a disposizioni del bene di Roma e soprattutto delle spiagge del litorale. Ora cambiamo passo”. Dopo 10 anni di proroghe, passate almeno attraverso tre consiliature, è arrivato il momento di farlo.