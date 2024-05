Capo di Gabinetto in Regione e revisore dei conti alla CRI. Il PD va all'attacco: “Grave incompatibilità”

A capo dell’ufficio di Gabinetto del presidente Rocca ed anche del collegio dei revisori dei conti della Croce Rossa Italiana. Sono questi due i ruoli che sono stati assegnati a Giuseppe Pisano. Un doppio incarico che, però, non è piaciuto al centrosinistra targato PD.

Il doppio incarico

“L'attuale Capo di Gabinetto del presidente della Regione Lazio sarebbe ancora presidente del collegio dei Revisori dei Conti della Croce Rossa Italiana” hanno dichiarato Daniele Leodori, segretario PD del Lazio e Mario Ciarla, capogruppo democratico alla Pisana. Sul portale della CRI, in effetti, l'incarico risulta essere ancora assegnato a Pisano. Anche perché, a ben guardare, la nomina è piuttosto recente visto che risale al 20 aprile.

Per i due dirigenti del PD regionale questo doppio incarico rappresenterebbe “un fatto di incompatibilità grave che non ha precedenti. Soprattutto perché, Il Capo di Gabinetto, così come per altri ruoli - hanno rimarcato Leodori e Ciarla - al momento della firma non può avere incarichi altrove, perché il contratto deve essere di esclusiva con la Regione”.

Gli incarichi conferiti dai due enti

L’incarico di Capo di Gabinetto è stato sottoscritto il 7 marzo 2023. Sul sito della regione Lazio figura è pubblicata anche la dichiarazione sostitutiva (datata 14 marzo 2023) in cui Pisano dichiara di “non aver ricevuto incarichi presso enti di diritto privato regolato o finanziati dalla pubblica amministrazione”. Al tempo stesso tempo Pisano dichiara di svolgere la libera professione di “dottore commercialista e revisore legale dei conti”. Per quanto riguarda la CRI, il ruolo di presidente del collegio dei revisori dei conti è stato conferito con una delibera del 20 aprile 2024.

La richiesta di dimissioni

Quali sono le funzioni di un Capo di Gabinetto? Chi, come Pisano, riveste quel ruolo deve assistere il presidente della Regione Lazio nelle funzioni di rappresentanza; supportarlo nell’attività istituzionale ed assisterlo nelle funzioni di presidente della conferenza di coordinamento. Il Capo di Gabinetto infine, si legge sul portale della Regione Lazio, cura l’esame degli atti ai fini dell’inoltro alla firma del presidente. Sono compiti che, stando alle dichiarazioni dei vertici PD, impongono un contratto di esclusiva con la Regione. Ed è per questo che da Leodori e Ciarla è partita, a mezzo stampa, una richiesta: “Chiediamo al presidente Rocca di fare luce su questa vicenda perché se tutto fosse confermato non ci sarebbero alternative alle dimissioni dell'attuale Capo di Gabinetto”.