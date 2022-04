"Roma si candiderà come Capitale europea dei giovani". Lo promette il sindaco Roberto Gualtieri agli studenti invitati all'evento "Conferenza sul futuro dell'Europa - #LaTuaParolaConta". Il riferimento va al concorso che si svolge dal 2009 all'interno del Forum europeo della gioventù, con partner il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa. Il titolo viene assegnato a una città europea, per un periodo di un anno, durante il quale si intende conferire più potere ai giovani e rafforzare la loro partecipazione e la loro identità europea. Ogni anno, la città vincitrice ha la possibilità di mostrare le sue idee innovative, i progetti e le attività che mirano a dare voce ai giovani e portare una nuova prospettiva a tutti gli aspetti della vita cittadina.

"È nelle nostre intenzioni agire e intervenire per le generazioni più giovani" spiega il sindaco. A tal proposito è stato designato il consigliere Lorenzo Marinone, 30 anni, alla prima esperienza in Campidoglio, come delegato alle Politiche giovanili. "Ancora c'è molto da fare sicuramente" precisa ancora Gualtieri. Per partecipare alla selezione e diventare Capitale dei giovani servono politiche e progetti che li coinvolgano attivamente.

Roma non è una città per giovani

Che Roma non sia esattamente una città a misura dei giovani lo dicono anche gli studi sul tema. Nel rapporto annuale sulla qualità della vita redatto a dicembre 2021 da Il Sole 24 ore, analisi che mette a confronto più indicatori in 107 province d'Italia, la Capitale si è piazza al 13esimo posto. Un buon dato rispetto agli anni passati, se non fosse per la maglia nera proprio alla voce "giovani", uno dei tre indici generazionali introdotti per la prima volta con questa edizione. Roma non è una città per ragazzi e a dirlo è un amaro 106esimo posto in classifica, dopo la provincia di Barletta-Andria-Trani e prima solo del sud Sardegna. A colpire è la drammatica performance alla voce "aree sportive". I più giovani hanno pochissimi spazi dedicati allo sport. La Capitale è infatti al 105esimo posto in classifica per metri quadrati dedicati alle aree sport all'aperto per residente tra i 18 e i 35 anni.

Un quadro di cui il sindaco si mostra quanto meno consapevole. "Roma oggi non è una citta per giovani, lo deve diventare - ammette - siamo una delle poche Capitali al mondo in cui i giovani vengono allontanati invece che attirati perché non ci sono state politiche di livello negli ultimi anni per costruire e offrire opportunità di studio, alloggio e lavoro di qualità". E ancora: "Il tema non è infatti solo la quantità, ma anche la qualità, la costruzione di spazi e luoghi dove i giovani possano esprimersi e costruire politiche, a Roma praticamente non ci sono ostelli. Cultura, casa, mobilità: quando si affronta ciascuna di queste politiche, la priorità di valorizzare giovani e donne è la condizione per essere credibili".