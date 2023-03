Regione Lazio, nominati anche gli ultimi capigruppo

In occasione della relazione programmatica di inizio mandato del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, sono stati resi noti anche gli ultimi nomi dei capigruppo dei partiti presenti all’interno dell’assise regionale. All’appello mancavano Forza Italia ed Azione-Italia Viva che, con le loro nomine, hanno confermato le indiscrezioni circolate nei giorni precedenti.

Forza Italia

Sarà Giorgio Simeoni il capogruppo di Forza Italia. Eletto a Roma, è già stato consigliere regionale dal 1995 al 2006, per tre legislature (l’ultima chiusa in anticipo per l’elezione alla Camera dei deputati). Simeoni, inoltre, è stato anche assessore e vicepresidente della Regione dal 2000 al 2005 sotto la presidenza di Francesco Storace.

Azione-Italia Viva

La capogruppo di Azione-Italia Viva sarà la renziana Marietta Tidei, eletta insieme all’ex deputato Luciano Nobili. Figlia dell’ex sindaco di Civitavecchia Pietro, Marietta Tidei ha militato nelle fila del Pd, per poi confluire in Italia Viva. Alle ultime regionali, si è candidata alla Pisana nella lista del Terzo Polo, a sostegno dell'ex assessore alla sanità, Alessio D'Amato.

I capigruppo

Il partito più rappresentato in consiglio è quello di Fratelli d’Italia, composto da 22 consiglieri e presieduto da Daniele Sabatini. Segue il Partito democratico, composto da 10 consiglieri e presieduto da Mario Ciarla. Il Movimento 5 Stelle, con 4 consiglieri, ha nominato capogruppo Roberta Della Casa. Orlando Tripodi è stato tra i primi ad essere nominato capogruppo dai sui due colleghi della Lega Salvini Premier. La Lista civica Francesco Rocca presidente, composto dal presidente della Regione e dal consigliere Mario Luciano Crea, ha indicato indicato quest’ultimo come capogruppo.

Ci sono poi tutti quei gruppi composti da un solo consigliere: Insieme per il Lazio, composto e presieduto dall’ex candidato presidente, Alessio D’Amato; Lista civica D’Amato Presidente, con la consigliera Marta Bonafoni; Polo Progressista per Bianchi presidente - Sinistra Ecologista, composto e presieduto dalla consigliera Alessandra Zeppieri; Unione di centro verde e popolare per Rocca libertas, che ha visto eletto Nazareno Neri; Verdi e Sinistra Europa verde possibile, composto e presieduto dal consigliere Claudio Marotta.