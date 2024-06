Caos per i servizi elettorali: dipendenti comunali in fila per ore a via Petroselli

File lunghissime sotto il sole e malori. Servizi elettorali nel caos nel pomeriggio di ieri, venerdì 7 giugno, quando prima della formazione dei seggi i cosiddetti "rappresentanti del sindaco" si sono recati in via Petroselli per ritirare le nomine e i materiali per i seggi. Qui hanno trovato una coda lunghissima. In centinaia sotto il sole e non sono mancati i malori.

Si tratta per lo più di dipendenti comunali che ad ogni tornata elettorale sono chiamati a presidiare i seggi, trasformandosi, laddove occorre, in presidenti. A loro va anche il compito di chiudere i voti e di portarli poi al seggio centrale. Ieri c'era da ritirare il materiale ed è stato il caos.

Elezioni, come si vota alle elezioni europee e amministrative

Cgil e Uil in una nota denunciano: "Nonostante le Organizzazioni Sindacali denunciassero da tempo criticità di varia natura sull'organizzazione dei servizi elettorali, a nulla è valso". "In via Petroselli - continua la nota - si è verificato uno spettacolo indecoroso e irrispettoso nei confronti degli stessi dipendenti che hanno formato una fila di chilometri, accalcati sotto il sole per ore e ore in attesa di essere chiamati per ritirare le nomine da presidente di seggio elettorale. Diversi dipendenti, nelle ore più calde in quelle condizioni hanno, inevitabilmente, accusato malori".

I sindacati attaccano: "Le elezioni non sono un evento a sorpresa: tempi e scadenze sono noti! Se queste sono le premesse, si spera di non dover assistere a una debacle organizzativa nei giorni successivi. Ci auguriamo che il sindaco, almeno in questa occasione, riesca a individuare le responsabilità di tale disastro, come puntualmente avviene quando i dipendenti vengono sottoposti a provvedimenti disciplinari anche per molto meno. Non è pensabile che una città come Roma Capitale offra in un'occasione così importante un'immagine così mortificante".