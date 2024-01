I pronto soccorso di Roma e del Lazio sono in tilt: 1100 pazienti in attesa

Prima il maxi-rogo dell'ospedale di Tivoli, poi il picco di nuovi casi Covid prima di Natale e infine l'influenza che in Italia ha messo a letto oltre un milione di persone a ridosso dell'ultimo dell'anno. I pronto soccorso a Roma e nel Lazio sono sempre più in affanno e anche il presidente della Simeu (società italiana medicina di emergenza e urgenza), Fabio de Iaco, ha lanciato l'allarme: "Solo el Lazio, i pazienti in attesa di ricovero nei Ps sono al momento oltre 1.100". Più del doppio che in Piemonte. E nella nostra regione esplode la polemica.

I pronto soccorso di Roma nel caos

Nella mattinata del 2 gennaio due consiglieri regionali del Pd, Emanuela Droghei e Massimiliano Valeriani, si sono recati per un sopralluogo in due diversi pronto soccorso della Capitale, l'Umberto I e il Sant'Andrea. Secondo il loro racconto, la situazione riscontrata sarebbe altamente critica: "Abbiamo trovato un affollamento di pazienti e una situazione molto complessa - fanno sapere - . Ambulanze davanti ai pronto soccorso che fungono da barelle per mancanza di posti letto, carenza di personale e ancora tanti pazienti positivi al covid. Questa - dichiarano Valeriani e Droghei - è la situazione, drammatica, che abbiamo trovato. Questa grave situazione è la conseguenza del fallimento della politica sanitaria dell’amministrazione Rocca. L’acquisto di posti letto dai privati, come avevamo ampiamente previsto, non ha portato a nulla".

"Rocca in ritardo sulla campagna vaccinale"

I dem hanno puntato il dito anche contro "il ritardo sulla campagna vaccinale, una pericolosa dilazione denunciata anche dalle associazioni dei medici, che hanno spesso lamentato la difficoltà di reperire i vaccini. Senza la prevenzione vaccinale - accusano - e con la persistente carenza di personale medico, ora ci ritroviamo nuovamente con i pronto soccorso intasati e con molti posti letto occupati da pazienti affetti da Covid. Una condizione che ha inevitabilmente prodotto il rinvio di molte operazioni programmate, creando notevoli disagi ai pazienti, oltre a crescenti difficoltà in cui si trovano a lavorare medici e infermieri. La politica di sostegno alle strutture di cura private - concludono Valeriani e Droghei - non ha portato alcun beneficio al sistema sanitario regionale e ai cittadini del Lazio. Noi continueremo a monitorare la situazione e, nei prossimi giorni, visiteremo altri nosocomi della nostra città”.

L'interrogazione di Eleonora Mattia sul post-Tivoli

Aggiunge il carico anche un'altra consigliera Pd alla Pisana, Eleonora Mattia, che tira in ballo la gestione dell'emergenza dopo il rogo che ha distrutto buona parte dell'ospedale di Tivoli: "Era lo scorso 22 dicembre quando in consiglio regionale ho depositato un’interrogazione al presidente Rocca sulle gravi criticità e i lunghi tempi di attesa di autoambulanze del 118 e nei pronto soccorso di Roma e del Lazio, soprattutto in seguito all’incendio di Tivoli e in vista del periodo delle festività - ricorda Mattia -, per chiedere al governatore quali contromisure immediate intendesse predisporre al fine di riportare i tempi di attesa entro margini in grado di tutelare la salute delle cittadine e dei cittadini. Oggi, dopo circa 10 giorni da quella segnalazione, ci troviamo a far fronte ad un nuovo allarme: solo nel Lazio, infatti, stamattina erano oltre 1.100 i pazienti in attesa di ricovero”.

Dopo l'incendio a Tivoli 450mila persone senza ospedale

“Inoltre riguardo al post-Tivoli, in base a quanto segnalatoci - continua -, le cliniche, con cui la Regione ha stipulato accordi per smistarvi i pazienti in sovraffollamento nei PS, sono in affanno. Andrebbe quindi verificato se sono davvero in grado di far fronte a questo afflusso”. L'incendio avvenuto il 9 dicembre scorso ha lasciato senza riferimento sanitario un'ampia fetta di residenti del Lazio, circa 450mila persone distribuite in 76 comuni che da quasi un mese non hanno più un presidio di prossimità al quale rivolgersi: “Una situazione al limite ma prevedibile - sottolinea Mattia - visto il maggiore carico di richieste dovuto al previsto picco influenzale, all’aumento delle presenze nella Capitale per il turismo delle festività natalizie e alla chiusura dell’ospedale di Tivoli dopo l'incendio. Non si poteva arginare la situazione con solo 10 autoambulanze e 178 posti letto in più presso le strutture accreditate".

Le repliche del centrodestra

Poco dopo la nota diffusa da Droghei e Valeriani, Francesco Rocca ha pubblicato un posto sulla sua pagina Facebook: "Un grazie agli operatori sanitari per lo sforzo in queste giornate impegnative. Stiamo faticosamente recuperando dopo anni di sfascio, debiti e mancata attenzione per gli anziani. Vinceremo la battaglia per ridare dignità e salute ai nostri cittadini". Una stoccata per niente velata alla precedente amministrazione, che per dieci anni è stata rappresentata dal centrosinistra di Nicola Zingaretti. Anche dal consiglio si è levata una voce fortemente critica nei confronti di Droghei, Valeriani e Mattia: "I consiglieri del Pd scoprono i problemi lasciati in eredità al policlinico Umberto I e al Sant'Andrea - le parole di Laura Corrotti di Fratelli d'Italia - . Che hanno fatto in dieci anni di governo Zingaretti? Spicca anche l’ex assessore alle Politiche abitative e al Ciclo dei rifiuti, Massimiliano Valeriani, le cui deleghe hanno brillato sia sull’illegalità diffusa nelle Ater sia sulla morosità di oltre un miliardo di euro all’Ater Roma, a partire dai circoli del Pd che ospitavano l’ex presidente Nicola Zingaretti, che sui cantieri mai partiti. Mentre Valeriani dà lezioni di buon governo, le Ater sono invase dalle cartelle esattoriali Imu. Per non parlare delle 10 discariche chiuse senza un’alternativa da Zingaretti in 10 anni, oltre al pasticcio degli Egato in cui è stato piazzato l’ex consigliere Pd, Mauro Buschini. Salvo poi battersi in ritirata”.

"I colleghi del Pd hanno memoria davvero corta e dimenticano l'eredità che ci hanno lasciato - aggiunge Pino Cangemi, vicepresidente del consiglio regionale - : una sanità senza antincendio, senza personale, senza posti per gli anziani e con 22 miliardi di debito. Il presidente Rocca sta facendo i salti mortali per rimettere in piedi un sistema virtuoso e il riscontro ad oggi è più che positivo con una manovra che mette al centro la sanità, con l'aumento dei posti letto sia a Roma che nelle 5 province del Lazio fino alla realizzazione di nuovi ospedali. Capisco che per il pd sia difficile incassare un fallimento ma il silenzio li renderebbe più credibili in questo momento". "Avremmo apprezzato - le parole del capogruppo di Fratelli d'Italia Daniele Sabatini e della presidente della commissione sanità Alessia Savo - se questi sopralluoghi fossero avvenuti anche quando erano maggioranza. Forse si sarebbero resi conto di quello che stavano creando e avrebbero plaudito, oggi, alla nuova rete ospedaliera, approvata a dicembre da questa amministrazione, che tiene conto proprio di queste criticità e che entrerà a breve a regime. Non si sono neppure accorti del sistema inefficace della rete della medicina del territorio, da cui scaturisce l'altissimo numero di codici bianchi che occupano le professionalità dei pronto soccorso e che andrebbero gestiti altrove. Se questi sono i sistemi che i colleghi del Pd hanno deciso di adottare per fare opposizione ne prendiamo atto, ma spiace constatare come soltanto oggi scoprano l'esistenza di problemi strutturali e carenze gestionali ereditate dall'ex giunta Zingaretti e alle quali il presidente Rocca e la Giunta stanno dando gradualmente soluzione".