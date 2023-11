Caos nidi, è scontro totale in maggioranza. E ora a sinistra del Pd iniziano ad agitarsi

C'è aria pesante all'interno della maggioranza di centrosinistra in Campidoglio. E non è legata ai già ampiamente raccontati mal di pancia di questa o quella corrente Pd, o a venti di rimpasto che ad oggi sono stati sempre respinti dal sindaco Roberto Gualtieri in via ufficiale o ufficiosa. Stavolta a creare problemi - e non di poco conto - è il modo in cui è stata gestita la riorganizzazione del sistema educativo dedicato ai bambini da 0 a 6 anni. Criticità che RomaToday ha raccontato sin dall'inizio, dando conto anche di una certa agitazione da parte di alcuni consiglieri democratici nei confronti degli assessori competenti, Claudia Pratelli e Andrea Catarci. Un'agitazione mal celata, amplificata da destra e Cinquestelle.

Nidi e materne spaccano la maggioranza

Le prime turbolenze si sono registrate in piena estate. Erano i primi di agosto e un gruppo di consiglieri Pd lanciava un monito nei confronti degli assessorati a scuola e personale sul tema delle progressioni verticali di carriera. La presidente della commissione scuola Carla Fermariello, la capogruppo Valeria Baglio e uno dei fedelissimi del Sindaco, Riccardo Corbucci, non nascondevano affatto il dissenso: "Esprimiamo grande preoccupazione - dicevano - per il modello organizzativo che si intende proporre alla città nell'ambito dei servizi educativi. Abbiamo chiesto più volte, durante le commissioni capitoline scuola e personale, ascolto e rispetto per le esperienze emerse dai territori, maturate grazie alla ultradecennale esperienza della città di Roma, sviluppatasi nel solco del modello educativo ideato da Maria Coscia". Una nota alla quale era seguita la replica stizzita del gruppo capitolino di Sinistra Civica Ecologista, il partito di appartenenza di Catarci, rappresentato in aula Giulio Cesare da Alessandro Luparelli e Michela Cicculli. Una difesa a spada tratta più volte utilizzata in seguito ad attacchi più o meno diretti all'ex minisindaco di Garbatella.

Il fuoco amico fa più male delle opposizioni

Si è andati avanti così per mesi. Quando poi l'anno educativo è iniziato, il 1° settembre, la situazione non è affatto migliorata. Anzi. Oltre agli attacchi di praticamente tutti i sindacati della funzione pubblica, dalla Cgil alla Cisl, dalla Uil ai Cobas e alle prevedibili imbeccate da parte delle opposizioni, Catarci e Pratelli hanno dovuto difendersi anche dai malumori interni. Un lavoro ai fianchi messo a terra tramite continue commissioni capitoline nelle quali si è discusso ampiamente e approfonditamente delle criticità riscontrate nei nidi e nelle materne di Roma. La mancanza di supplenti, il continuo fuori rapporto tra educatrici e bambini, la protesta delle precarie in attesa di stabilizzazione sono diventate pane quotidiano. E a nulla è valso mettere intorno ad un tavolo tutti i sindacati, il 14 settembre, proponendo di tornare all'organizzazione del 2019: la Cgil, il sindacato di provenienza di Pratelli, non ha accettato di sottoscrivere l'accordo, come neanche i sindacati di base. I problemi sono proseguiti, in molti casi (a detta di personale e genitori) peggiorati e a quel punto anche le famiglie si sono coalizzate.

Il "processo" pubblico a Catarci e Pratelli

Il malumore di mamme e papà, costretti a cambi di programma repentini a causa di maestre mancanti o assemblee del personale quasi a cadenza settimanale, è stato fatto deflagrare in una commissione congiunta scuola e statuto, che ha assunto i contorni di un "processo" pubblico. Ancora una volta a convocare la riunione sono stati Fermariello e Corbucci, che hanno dato sfogo a rappresentanti dei genitori e all'opposizione. Nelle stesse ore, RomaToday dava notizia di una nota interna della direzione municipale dell'VIII municipio nella quale si avvertiva della fine delle risorse per i contratti a termine delle educatrici. Un allarme ritenuto senza fondamento dagli assessorati coinvolti, con Catarci che ha espresso tutto il suo fastidio per una "fuga di notizie" considerata inopportuna. In quell'occasione da Fratelli d'Italia, tramite il consigliere Federico Rocca, è arrivata la richiesta di un consiglio straordinario sul tema, che probabilmente ci sarà: "Gli assessori non sono in grado di garantire un sistema efficiente - l'accusa, espressa insieme a Rachele Mussolini e al capo dipartimento scuola del partito Laura Marsilio - che sappia salvaguardare il personale. Stiamo assistendo a uno spettacolo mortificante e alla presentazione di mozioni che non fanno altro che certificare che le nostre perplessità, solo per usare un eufemismo, erano fondate".

"La maggioranza ha sfiduciato gli assessori"

"La mozione a firma PD con cui, di fatto, la maggioranza ha sfiduciato i propri rappresentanti in giunta, è l'ennesima riprova dei grossolani sbagli commessi dall'esecutivo Gualtieri". L'attacco è firmato dall'ex sindaca Virginia Raggi e da Antonio De Santis. "Politiche, quelle attuate, del tutto inadeguate rispetto a un servizio che adesso versa nel caos più totale - proseguono - , con evidenti disagi per cittadini e personale scolastico capitolino. Da parte nostra, ribadiamo una totale disponibilità a fornire un contributo concreto e fattivo alla risoluzione dei tanti problemi creati da chi si è limitato a cercare consenso senza volersi sporcare le mani".

La mozione della discordia che ha rotto gli equilibri

Adesso, con la mozione costruita da Carla Fermariello e sottoscritta da diversi consiglieri del Pd (tra loro sempre Corbucci, ma anche la capogruppo Valeria Baglio), nella quale sostanzialmente si chiede a Pratelli e Catarci di tornare sui loro passi, aprire un tavolo di confronto e rivedere tutta la "governance" dei servizi educativi 0-6 di Roma, il dado è tratto. I due esponenti non dem della giunta Gualtieri sono sulla graticola, additati come principali responsabili del caos di nidi e materne. E a farlo non sono (solamente) Fratelli d'Italia e il M5S, che in questo frangente sembrano quasi rincorrere e cercare spazio in una polemica di cui non hanno alcuna paternità. C'è un pezzo del Pd a tenere alta la bandiera. Ma a quanto apprende RomaToday, tutto ciò avrà delle conseguenze che non piaceranno a Gualtieri.

A sinistra del Pd si preparano a dare battaglia

Secondo quanto raccolto, infatti, Sinistra Civica Ecologista e Roma Futura (il contenitore elettorale che ha sostenuto Pratelli e che in aula è rappresentato da Giovanni Caudo e Tiziana Biolghini) potrebbero alzare i toni e la tensione all'interno del gruppo di maggioranza. Alessandro Luparelli (SCE), uno che non bisogna pregare per iniziare una lotta politica, sarebbe pronto a caricare a testa bassa su temi ben più spinosi dei servizi educativi. Che una parte di Pd, non esclusivamente appartenente alla cerchia di sostenitori di Gualtieri, stia cercando sponda nelle opposizioni capitoline per "dare noia" ai due assessori "estranei" è una sensazione che si fa molta strada dalle parti della sinistra. E se finora su questioni come termovalorizzatore di Santa Palomba, biodigestori, Ztl Fascia Verde, stadio della Roma, lago Ex Snia e politiche abitative la postura di SCE e Roma Futura è stata moderata, seppur con l'obiettivo (vano) di far cambiare idea alla giunta, da domani tutto ciò potrebbe cambiare: "Se ci mettiamo noi a fare casino, non abbiamo bisogno di cercare l'approvazione di Fratelli d'Italia o del M5S", l'estrema sintesi del pensiero da quelle parti. E va tenuto conto di un altro aspetto: a fare da "protezione" all'assessora Claudia Pratelli c'è anche e soprattutto la consigliera regionale Marta Bonafoni, tra le creatrici di Roma Futura e oggi tesserata Pd con un ruolo di primaria rilevanza, essendo coordinatrice della segreteria nazionale di Elly Schlein. La mozione Fermariello-Corbucci è risultata assai indigesta, soprattutto nei modi: presto verrà discussa in una riunione dei capigruppo di maggioranza e già in quell'occasione arriveranno le prime bordate da sinistra. E quando si arriverà in aula, prima di Natale, se ne vedranno delle altre. E non saranno belle.