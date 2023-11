Caos nidi, il Pd inchioda Pratelli e Catarci: "Il modello organizzativo non va bene, dobbiamo ripensarlo"

Un tavolo tecnico politico-amministrativo da cui emerga una proposta condivisa rispetto alla "governance" dei servizi educativi 0-6 nelle scuole comunali. Ma anche la revisione della graduatoria delle educatrici precarie e la proroga della stessa per dare una risposta al precariato storico all'interno dei dipendenti capitolini che si occupano delle bambine e dei bambini romani. Sono queste le richieste intorno alle quali si è strutturata una mozione di indirizzo protocollata il 16 novembre da Carla Fermariello e Riccardo Corbucci del Pd, sostenuti da altri colleghi di maggioranza. Un "monito" al Campidoglio, indirizzato specificatamente agli assessori a scuola e personale, Claudia Pratelli e Andresa Catarci.

Caos nidi, dal Pd una mozione che inchioda Pratelli e Catarci

La scorsa settimana durante un'animata commissione congiunta tra scuola e roma capitale, sono emersi tutti i problemi che stanno minando la sostenibilità e la qualità dei servizi educativi nei nidi e nelle materne comunali. Una sorta di "processo" all'amministrazione di Roma Capitale, che da settembre si trova a gestire più di una grana legata al lavoro delle educatrici, che si ripercuote negativamente sulle famiglie e sui bambini. Carenza (o totale assenza) di supplenti, fuori rapporto quasi quotidiano (cioè più di sette bambini per ogni maestra), maestre titolari costrette a restare anche un'ora oltre l'orario da contratto per garantire il presidio delle sezioni all'apertura o alla chiusura della giornata, soprattutto in quelle strutture dove, da due anni, il Comune sperimenta l'orario prolungato. Un quadro allarmante, contro il quale i genitori si sono coalizzati: da qualche settimana, infatti, quasi tutti i comitati di gestione dei nidi e delle scuole materne sono uniti in una rete cittadina che preme sulle istituzioni affinché la qualità dei servizi educativi torni quella di un tempo. Per questo motivo, subito dopo un gruppo di consigliere e consiglieri della maggioranza si è messo a lavoro per buttare giù una mozione indirizzata agli assessori Claudia Pratelli e Andrea Catarci, considerati i principali responsabili del caos.

Un nuovo modello educativo "rispettoso delle esigenze"

"Andrà in discussione nella prossima riunione dei capigruppo - spiega a RomaToday Carla Fermariello - immagino che verrà calendarizzata in assemblea capitolina a inizio dicembre. Quello che chiediamo, già da luglio in realtà, è che si istituisca un tavolo tramite il quale elaborare un nuovo modello per i servizi educativi 0-6, un tempo fiore all'occhiello di questa città, esempio in tutta Italia. Modello che sia rispettoso delle esigenze del settore educativo, della tenuta economica dello stesso e che sia frutto di una partecipazione vera".

Tornare al tavolo con i sindacati

C'è di più. L'atto, firmato anche dalla capogruppo Pd Valeria Baglio, Giammarco Palmieri, Antonio Stampete, Claudia Pappatà, Antonella Melito, Erica Battaglia, Cristina Michetelli, Paolo Ciani (Demos) e dal consigliere della lista Calenda Sindaco Dario Nanni, ricorda agli assessorati competenti la necessità di tornare a sedersi con le organizzazioni sindacali, come previsto dall'accordo firmato il 14 settembre, per effettuare un monitoraggio del modello approvato e pensarne uno nuovo a partire da gennaio 2024. Un accordo monco, se vogliamo: la Cgil Funzione Pubblica, la CSA Regioni e Autonomie Locali e l'RSU non lo sottoscrissero, lasciando la palla a Cisl e Uil.

Fermariello (Pd): "Prorogare le graduatorie dei precari"

"Per noi si possono tenere insieme le esperienze precedenti e i nuovi innesti - prosegue Fermariello -. Abbiamo chiesto più volte il tavolo politico, da mesi, non è stato fatto. Vogliamo poi che si aggiorni l’accordo coi sindacati del 14 settembre. Gli altri due punti irrinunciabili sono il lavoro di verifica sulla graduatoria, con gente che da oltre vent’anni fa servizio educativo a Roma e che sia quella sui nidi sia sull’infanzia vengano prorogate per dare una risposta al precariato storico di Roma Capitale. Ora che la legge nazionale prevede la laurea, bisognerebbe prevedere accordi con le università per i titoli abilitativi. Anche il tema del Tfr delle educatrici, che sta diventando preoccupante, va risolto: o costituendo una task force, oppure chiedendo aiuto all'esterno, per esempio a Risorse per Roma". "Da qui a dicembre - prosegue la consigliera dem, presidente della commissione scuola - si deve affrontare l’emergenza e nei prossimi mesi si deve avviare una discussione ampia e partecipata sul modello Roma dei servizi educativi, senza gettare al mare un passato glorioso. Recuperiamo quella tradizione, adattandola alle nuove esigenze. Ma il percorso non va fatto solo sotto l’elemento problematico del tetto di spesa, che pure ha influito negativamente".

"Accordo coi sindacati non rispettato"

La mozione, ad oggi non firmata da Sinistra Civica Ecologista e Roma Futura (i partiti di riferimento di Andrea Catarci e Claudia Pratelli) è stata frutto di un lavoro di condivisione abbastanza ampio, a quanto pare. Al quale hanno potuto fornire indicazioni, parzialmente accolte, anche gli stessi assessori capitolini. Il testo, se non esistessero dinamiche politiche ben cristallizzate, potrebbe anche ricevere il supporto in aula da parte delle opposizioni come M5S, Civica Raggi, Italia Viva e Fratelli d'Italia: "Sono fiduciosa - conclude Fermariello - perché se la politica lavora per unire e non disunire, le soluzioni arrivano. Convocando il tavolo che chiediamo nell'atto, le diffidenze sull'accordo proposto e in vigore ad oggi, si possono recuperare. I sindacati stessi riscontrano discrepanze tra quanto firmato due mesi fa e quanto accade in tutti i municipi: se venisse rispettato quel documento, oggi registreremmo meno criticità. Purtroppo ogni municipio interpreta a modo suo uno stesso indirizzo". E se dopo la quasi scontata approvazione in assemblea, l'atto di indirizzo non dovesse trovare riscontri fattivi da parte della giunta? A quanto pare la mozione si trasformerà in una delibera, un atto di assemblea non ignorabile.