Caos nidi, Catarci contro il Pd che chiede modifiche ai servizi: "Mozione di destra"

Non si placa, anzi si alimenta lo scontro interno alla maggioranza in Campidoglio sul tema dei servizi educativi 0-6 anni. Dopo la presentazione di una mozione di indirizzo firmata da mezzo Pd (capogruppo Baglio inclusa), a RomaToday arriva la replica di Andrea Catarci, assessore al personale di Roma Capitale, tirato in ballo insieme all'assessora alla scuola Claudia Pratelli per la gestione del settore. La differenza di vedute tra l'esponente della giunta Gualtieri appartenente alla Sinistra Civica Ecologista e una componente dei dem romani è evidente.

La replica di Catarci al Pd che lo contesta

Innanzitutto, nella replica di Catarci c'è una premessa: "Molte delle indicazioni contenuta nella mizione son pienamente condivisibili - specifica l'assessore - e vedono da tempo un impegno, anche straordinario, dell'assessorato e del dipartimento organizzazione e risorse umane". Insomma, la sostanza è: mica stiamo con le mani in mano. E subito ecco un esempio, scelto non a caso perché citato ampiamente nella mozione a prime firme Carla Fermariello-Riccardo Corbucci: "Sulla problematica relativa al Tfr del personale supplente abbiamo organizzato due incontri con l'Inps - ricorda Catarci - per accelerare le pratiche, che saranno gestite da noi e da Inps e non da soggetti non autorizzati al trattamento dei dati stipendiali". Ricordiamo che, come raccontato da RomaToday, molte educatrici precarie non hanno ancora ricevuto il Tfr dello scorso anno, a causa di una burocrazia estremamente lenta e impreparata che ha "accusato il colpo" di una digitalizzazione delle pratiche imposta dall'ente previdenziale.

L'assessore e il tetto di spesa per le supplenze nei nidi

Dopodiché inizia un elenco di cinque punti, che Catarci snocciola riferendosi a passaggi che considera poco chiari e da discutere in aula consiliare, dove la mozione della discordia dovrebbe arrivare prima di Natale: "Il dipartimento risorse umane ha il compito di verificare che le disposizioni siano conformi alle leggi - si legge nella replica - e alle norme in tema di spesa del personale. Queste ultime penalizzano Roma più di altre città e devono essere cambiate, cosa che sarebbe importate ribadire nell'atto, per vedere riconosciute alla Capitale quelle specificità sancite dalla Costituzione". Il riferimento è a quell'ormai famigerato tetto di spesa che lo Stato impone agli enti locali per pagare i contratti a tempo determinato, tetto ormai quasi del tutto eroso dall'amministrazione per il 2023 e sul quale l'allarme era stato lanciato dagli uffici capitolini, verso quelli municipali, già prima della fine dell'anno educativo 2022/2023.

"Chi scrive certi atti denota scarsa lettura di contratti e norme"

L'attacco frontale a chi contesta l'operato di una parte della giunta inizia al secondo punto. Fermariello, Corbucci & Co. chiedono l'apertura di un tavolo per ripensare il modello organizzativo del settore educativo 0-6 anni, riprendendo le fila delle vecchie esperienze di "governance" che hanno fatto diventare Roma un esempio a livello nazionale. Per Catarci, però questa affermazione contenuta nella mozione "denota una scarsa lettura degli aspetti contrattuali e normativi - punta il dito - che lo impediscono. Inoltre, omette il fatto sostanziale che l'introduzione della nuova figura prevista dal CCNL Funzioni Locali, aumenta sia il numero delle persone impegnate all'interno delle strutture educative e scolastiche, che quelle dedicate alle politiche scolastiche nei municipi, dove per la prima volta ci saranno funzionari preposti al supporto dei servizi all' infanzia e al dialogo continuo con nidi, scuole, personale e famiglie".

Graduatorie precari: "Si chieda intervento al governo"

L'assessore poi chiede maggiore incisività nel contestare le scelte del governo, che garantisce ai precari ministeriali di nidi e materne lo scorrimento di graduatoria fino al suo esaurimento, mentre a quelli degli enti locali no "pur in presenza della stessa tipologia di personale". Un passaggio che nella mozione manca "e sarebbe opportuno inserirlo senza sconti alla compagine di destra al governo". Sempre sul tema graduatorie, Catarci ricorda che il dipartimento risorse umane "ha fatto e sta facendo un lavoro a tappeto e non solo a campione come prevederebbe la normativa, di verifica sulla veridicità dei titoli dichiarati. Non si può invece chiedere allo stesso dipartimento di entrare nel merito delle decisioni assunte dalle commissioni esaminatrici e di cambiarle di segno, come qualcuno immagina invece si possa fare: sarebbe illegale, tali decisioni si potevano eventualmente impugnare in altra sede". L'ultimo punto è una forte rivendicazione: "La giunta Gualtieri in meno di un anno ha stabilizzato 650 unità di personale educativo e scolastico, un passaggio storico non richiamato nell'atto e che sarebbe il caso di aggiungere".

L'attacco finale: "Sembra una mozione di destra"

La conclusione della replica è un gancio abbastanza potente nei confronti di chi ha scritto la mozione e di chi l'ha firmata (tra questi non solo esponenti del Pd, ma anche Paolo Ciani di Demos e un membro dell'opposizione, cioè Dario Nanni della lista Calenda). Per Catarci, infatti "non è il merito del testo a destare perplessità o imbarazzo - le sue parole - quanto il fatto di essere davvero generosi con le destre al governo del Paese e di non valorizzare alcune delle migliorie più importanti apportate al sistema dall'azione della giunta Gualtieri. Recuperare a queste defaillance aiuterebbe anche a far chiarezza sulla natura dell'atto che, nei passaggi e omissioni sopra richiamati, pare scritto dalla destra più che dalla maggioranza. A tal proposito era già risultato particolarmente bizzarro che alcuni esponenti di FdI anticipassero i contenuti sui social: per l'intera maggioranza guidata da Gualtieri, e non per questo o quelll'assessorato, è opportuno rimettere nella giusta direzione una postura politica spostata sulla benevolenza verso le destre. Cosa che è davvero sbagliata".