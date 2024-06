Caos elezioni a Roma, proposta una lettera d'encomio per i dipendenti capitolini

Una lettera per ringraziare i lavoratori ed aiutarli per i futuri concorsi. Dopo il caos che si è generato nel corso dello spoglio dei voti per le elezioni europee 2024, il capogruppo della Lista civica Raggi di Roma Capitale, Antonio De Santis, presenterà una mozione per chiedere al sindaco Roberto Gualtieri di preparare una lettera di encomio “per tutti i dipendenti capitolini che hanno lavorato durante le operazioni elettorali”.

Caos elezioni europee

Come raccontato da RomaToday, a causa di un bug al sistema informatico, nella notte tra il 9 e il 10 giugno, dopo la chiusura delle urne, non è stato possibile inserire i dati ufficiosi del voto dei romani. Un problema che ha costretto dipendenti, scrutatori e presidenti a rimanere nei seggi fino alle 4 di notte e, la mattina dopo, a recarsi alla Fiera di Roma per completare le operazioni di voto. I lavori sono terminati verso la mezzanotte, quando l’ultimo dipendente è potuto tornare, finalmente, a casa. Intanto, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il 12 giugno ha istituito una commissione per fare luce sulle cause dei disservizi. Tra il 22 e il 23 giugno, inoltre, dovrebbe arrivare sulla scrivania del primo cittadino un primo report su quanto accaduto nella movimentata notte elettorale.

Lettera d’encomio

Secondo De Santis i lavoratori di Roma sono “i protagonisti indiscussi che meritano di essere riconosciuti come elemento centrale di un sistema che, altrimenti, sarebbe potuto 'crollare' per responsabilità che ancora oggi sono da dimostrare. I ringraziamenti e le belle parole non bastano. Dimostriamo a chi lo merita che Roma Capitale è grata per quanto è stato fatto" ha aggiunto il consigliere in una nota. La lettera d’encomio rappresenterebbe “un segno di riconoscenza concreto, che sarà spendibile da tutti per i futuri concorsi interni e le progressioni di carriera” ha aggiunto De Santis.

Ore di straordinario

De Santis, nella sua nota, ha gettato anche un’ombra sulla questione delle ore di straordinario sostenute dai lavoratori per concludere le operazioni: “Chissà se saranno mai pagate e chissà se questo ‘quantum’ sarà effettivamente congruo rispetto al lavoro svolto” ha detto. “Sono sempre state pagate le ore di straordinario ai dipendente - dice, a RomaToday, l'assessore al Personale di Roma, Andrea Catarci – questo è un impegno politico e dei direttori. Sono stati accantonati i fondi per corrispondere ai dipendenti quanto loro dovuto”.

Sulla lettera di encomio, Catarci sottolinea come “si valuteranno le azioni da compiere. Noi siamo stra contenti di come si stata affrontata l’emergenza – continua a RomaToday – ci siamo anche scusati con dipendenti, scrutatori e presidenti per essere rimasti fermi per ora a causa dei problemi informatici. Abbiamo ringraziati tutti pubblicamente perché è stato grazie al lavoro umano che è stata superata un’emergenza tecnologica”.

“Non ho dubbi che l’amministrazione sappia in modo celere rispondere all’aspetto meramente economico – dice, a RomaToday, il segretario generale della Cisl Fp Roma Capitale Rieti, Giancarlo Cosentino - i colleghi andrebbero encomiati per il fatto che hanno lavorato anche oltre 22 ore consecutive. Vigileremo sul fatto che vengano corrisposte le ore di straordinario in tempi celeri nei confronti di chi ha legittimamente lavorato, svolgendo anche compiti diversi da quelli nei quali viene solitamente impiegato”.