Caos elezioni, Catarci dall'attacco: "Due ministeri sono stati irritanti e infidi"

Rispedisce le accuse al mittente convinto che, alla fine, si sia svolto tutto secondo le regole. L’assessore al Personale di Roma, Andrea Catarci, passa al contrattaccato puntando il dito contro i ministeri degli Interni e della Difesa in merito al caos elezioni Europee dello scorso 8 e 9 giugno. Dopo la chiusura delle urne, infatti, a causa di un bug informatico, non è stato possibile inserire i dati di voto nel sistema informatico utilizzato nella Capitale. Questo ha fatto si che presidenti e scrutatori rimanessero chiusi nei seggi fino alle 4 del mattino, momento in cui è stato deciso di spostare tutto il materiale elettorale alla Fiera di Roma. Lì, verso la mezzanotte di lunedì 10 giugno, si sono completate le operazioni ma le polemiche, ovviamente, sono rimaste.

Caos elezioni Europee a Roma

Quando gli scrutatori, al termine dei conteggi dei voti di lista, cercavano di inserire nel sistema informatico i dati delle sezioni, il software restituiva loro valori diversi. Altre sedi elettorali situate in altri municipi. Per questo, i dati romani sul sito ufficiale del ministero dell’Interno non venivano aggiornati. Roma, in pratica, era diventata l’ultima città d’Europa a comunicare i risultati “ufficiosi” della consultazione elettorale.

Si voleva buttare la croce su Roma

In audizione in commissione per approfondire cosa sia successo nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 giugno, l’assessore Catarci ha detto che “si voleva buttare la croce su Roma Capitale. Due ministeri, la Difesa e l'Interno, sono stati irritanti e infidi. Ma gli si è ritorta contro" riporta l’Ansa. Catarci se l’è presa, in particolare, col ministro della Difesa, Giulio Crosetto: “Ci sono stati elementi di ritardo anche nel sistema della Difesa, e il ministro Crosetto dovrebbe stare attento quando parla perché, come si dice, se si sputa in alto poi ricade. Il sistema del ministero da lui presieduto è andato in blocco, il Tribunale ci ha scritto chiedendoci aiuto e noi abbiamo mandato ulteriori pc portatili e personale da mettere a disposizione del ministero della Difesa, in piena collaborazione istituzionale, nonostante le parole irritanti ed erronee del ministro”.

Commissione

Il Campidoglio, durante e dopo il caos, ha sempre sottolineato come le operazioni, a livello legale, si siano svolte senza intoppi. Il problema riguardava la comunicazione dei dati ufficiosi, operazione che non inficia, comunque, alla proclamazione degli eletti. Fatto sta che il sindaco Gualtieri, il 12 giugno, ha firmato un’ordinanza per istituire una commissione chiamata a fare luce sui disservizi del sistema informatico di Roma. "Noi faremo pubblica menzione dei risultati della commissione: 10 giorni per i primi esiti e 30 per gli esiti complessivi - ha aggiunto Catarci - Chi vorrà gettare la croce su Roma avrà di fronte un lavoro improbo, dopo gli esiti dell'indagine della commissione. E se ci sono stati problemi interni li vedremo, perché non abbiamo nulla da nascondere".

L’attacco a Ignazio Marino

Un altro problema aveva riguardato 78 “plichi illeggibili o incongruenti”. Parliamo di modelli sui quali viene riportata la sintesi dei voti delle sezioni. I dati incongruenti (su un plico, ad esempio, venivano riportati 403 votanti e 430 voti) sono dovuti anche questi “al bug informatico. È stato spiacevole – ha aggiunto Catarci - che il neoparlamentare Ignazio Marino, ex sindaco di Roma, abbia scambiato i materiali di risulta, gli imballaggi, per materiali elettorali, dicendo che c'erano schede non scrutinate, ben 1 milione. Se fossero state schede o finivamo tutti in galera o stavamo in Sudamerica, in uno di quei Paesi che fanno le elezioni in determinate maniere". Il riferimento era ad un video girato da Marino e che vi proponiamo di seguito.

A Roma elezioni medievali e paghe basse

I problemi erano iniziati poche ore prima dell’apertura delle urne. In diversi seggi, infatti, mancavano presidenti e scurtatori. "Ci fanno fare le elezioni a Roma in modo medievale e poi stanno col fucile spianato in attesa che sbagliamo. A Roma si concentra il 5% dell'elettorato nazionale – ha detto ancora Catarci in commissione - il sabato viviamo delle giornate da incubo perché trovare 10.500 scrutatori e sostituire in surroga i presidenti di seggio per 138 euro di compenso complessivi, e ancora meno per gli scrutatori, è un lavoro da bestie da soma. Queste cifre andrebbero non raddoppiate ma anzi triplicate".