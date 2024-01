Caos balneari: si va verso la proroga delle concessioni

Un bando sospeso dall’amministrazione Gualtieri, una decisione del Consiglio di Stato che al contrario lo legittimava ed una stagione estiva da programmare con il consueto ritardo. Il caos, sul fronte balneari, anche quest’anno è servito.

Il bando della sindaca Raggi

Cosa sta succedendo? Per inquadrare la situazione occorre fare qualche passo indietro. Bisogna, intanto, tornare all’amministrazione pentastellata ed al bando che l’allora sindaca Raggi preparò nel 2020, per venire incontro alle istanze dettate dalla “legge Bolkenstein” e, quindi, per garantire il ripristino della concorrenza anche nel settore dei balneari. Quel bando, che riguardava 37 stabilimenti e 9 chioschi, suscitò una tiepida reazione ed infatti per 13 stabilimenti e 2 chioschi non arrivarono offerte. Un mezzo flop che ha portato Gualtieri a sospendere l’efficacia dell’avviso pubblico ed il municipio X a prorogare le vecchie concessioni fino al 2023.

Quella proroga è stata messa in discussione dal Consiglio di Stato che, lo scorso luglio, ha dato ragione ad una delle società che, avendo vinto il bando di Virginia Raggi, avrebbe avuto diritto a subentrare in una concessione. Una sentenza a cui non è seguito nessun atto concreto ma che è suonata come un campanello d’allarme perché, la gestione degli stabilimenti, continua a rappresentare un problema con il quale le amministrazioni si scontrano.

Le concessioni scadute e l'inerzia del Campidoglio

Qual è oggi la situazione? “Cinquanta concessioni su sessanta sono scadute nel 2023, le altre sedici sono in scadenza” hanno ricordato Virginia Raggi ed il consigliere pentastellato Paolo Ferrara puntando il dito contro il principale inquilino del Campidoglio che “non solo tace e non si esprime sui nuovi bandi, ma commette l'errore, per mezzo della sua Giunta, di annullare le circa 30 procedure di gara da noi bandite, per di più dopo la fase dell'aggiudicazione”. Come uscire da questa situazione? Per Raggi e Ferrara la ricetta è semplice: “il Partito Democratico non deve accampare ulteriori scuse”. AL contrario, dovrebbe “rimboccarsi finalmente le maniche e procedere con i nuovi bandi prima che la situazione degeneri ulteriormente”.

Il tavolo tecnico e la proroga proposta da Forza Italia

Di segno opposto sono le indicazioni che arrivano dal centrodestra, soprattutto dal gruppo di Forza Italia in regione Lazio. I consiglieri forzisti hanno preparato un’articolata mozione con cui hanno chiesto al presidente Rocca “di supportare chi opera sul demanio marittimo – vi si legge - sollecitando le istituzioni nazionali, affinché sia data il prima possibile certezza normativa al settore”. “Parliamo di un segmento su cui si basa una parte importante dell’offerta turistica, fondamentale per l’economia della nostra regione e, in generale, di tutto il Paese” hanno ricordato i consiglieri Cosmo Metrano, Nazzareno Neri, Giorgio Simeoni, Orlando Tripodi, insieme agli ex pentastellati Roberta Della Casa e Marco Colarossi. Il gruppo di Forza Italia chiede quindi un “tavolo tecnico” che possa velocizzare una “mappatura delle concessioni demaniali”.

Una volta verificata “l’effettiva scarsità della risorsa naturale disponibile”, la regione dovrebbe attivarsi con le istituzioni nazionali per “stendere i termini della concessione fino al 31 dicembre 2025”. Insomma, il caos finirebbe per partorire l’ennesima proroga. Anche perché, come ricordato dai consiglieri di Forza Italia, “i tempi per le eventuali successive procedure di gara rischierebbero di dilungarsi fino all’attuale scadenza delle concessioni, fissata la 31 dicembre di quest’anno”. Previsione quest’ultima che, il passare dei mesi, diventa sempre più realistica.